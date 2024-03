La « transition alimentaire » est une guerre contre l’alimentation, les agriculteurs et le public (Off Guardian)

La « transition alimentaire » est une guerre contre l’alimentation, les agriculteurs et le public Article originel : The ‘Food Transition’ Is a War on Food, Farmers and the Public Par Colin Todhunter * Off Guardian, 10.03.24

Cet article commence par une courte vidéo basée sur une interview du chercheur Sandi Adams, qui décrit les plans pour l’agriculture dans le comté rural de Somerset dans le sud-ouest de l’Angleterre et au Royaume-Uni en général. C’est un clip important parce que ce qu’il décrit semble faire partie d’un programme plus large des Nations Unies transmis par une élite extrêmement riche et non élue.

Cette élite pense qu’elle peut faire un meilleur travail que la nature en changeant l’essence de la nourriture et le noyau génétique de l’approvisionnement alimentaire (via la biologie synthétique et le génie génétique). Le plan prévoit également de retirer les agriculteurs de la terre (fermes sans agriculture alimentées par l’IA) et de remplir une grande partie de la campagne avec des parcs éoliens et des panneaux solaires. Bien que le système alimentaire ait des problèmes à résoudre, ce programme malavisé est une recette pour l’insécurité alimentaire pour laquelle personne n’a voté. Partout dans le monde, des Pays-Bas à l’Inde, les agriculteurs manifestent. Les manifestations semblent avoir peu de choses en commun. Mais elles en ont. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à gagner leur vie, que ce soit, par exemple, à cause des politiques commerciales néolibérales qui mènent à l’importation de produits qui nuisent à la production intérieure et qui font baisser les prix, au retrait du soutien de l’État ou à la mise en oeuvre des politiques de zéro émission qui fixent des objectifs irréalistes. Le point commun est que, d’une manière ou d’une autre, l’agriculture est délibérément rendue impossible ou financièrement non viable. L’objectif est de chasser la plupart des agriculteurs de la terre et d’imposer un programme qui, par sa nature même, semble susceptible de produire des pénuries et de compromettre la sécurité alimentaire.

La Fondation Gates et le Forum économique mondial font la promotion d’un programme mondial pour l’agriculture : « un monde ». Il implique une vision de l’alimentation et de l’agriculture qui voit des entreprises telles que Bayer, Corteva, Syngenta et Cargill travailler avec Microsoft, Google et les géants de la technologie pour faciliter les fermes agricoles sous IA, Le laboratoire a conçu des produits alimentaires et de détail, dominés par des entreprises comme Amazon et Walmart. Un cartel de propriétaires de données, de fournisseurs d’intrants exclusifs et de plateformes de commerce électronique aux sommets de l’économie.

L’agenda est le fruit d’un complexe digital-corporate-financier qui veut transformer et contrôler tous les aspects de la vie et du comportement humain. Ce complexe fait partie d’une élite mondiale autoritaire qui a la capacité de coordonner son agenda mondial via les Nations Unies, le Forum économique mondial, l’Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d’autres organisations supranationales, y compris des groupes de réflexion et des fondations influents (Gates, Rockefeller, etc.).

Son programme pour l’alimentation et l’agriculture est appelé par euphémisme une « transition alimentaire ». Les grandes fondations agroalimentaires et philanthropiques se positionnent comme les sauveurs de l’humanité en raison de leurs plans très promus pour « nourrir le monde » avec une agriculture de « précision » de haute technologie. l’agriculture « axée sur les données » et la production « verte » (nette zéro) – la « durabilité » étant le mantra.



Le récit de l’« urgence climatique », un commentaire soigneusement élaboré et promu (voir le travail du journaliste d’investigation Cory Morningstar), et l’idéologie de la carboneutralité liée à la culture du carbone et à l’échange de droits d’émission de carbone font partie intégrante de cette « transition alimentaire ».

La « transition alimentaire » consiste à enfermer les agriculteurs (du moins ceux qui resteront dans l’agriculture) plus loin dans une agriculture contrôlée par les entreprises qui extrait la richesse et répond aux besoins du marché des sociétés mondiales. Les systèmes de Ponzi et les investisseurs institutionnels et les spéculateurs sans lien avec l’agriculture qui considèrent l’agriculture, les produits alimentaires et les terres agricoles comme de simples actifs financiers. Ces agriculteurs seront réduits à des agents d’extraction de profits qui supporteront tous les risques.

Cette commercialisation prédatrice de la campagne utilise des prémisses erronées et l’alarmisme climatique pour légitimer le déploiement de technologies censées nous délivrer tous de l’effondrement du climat et de la catastrophe malthusienne.