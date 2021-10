Bill Gates et l’avenir incertain de la sécurité alimentaire (Off Guardian)

Bill Gates et l’avenir incertain de la sécurité alimentaire

Article originel : Bill Gates and the Uncertain Future of Food Security

Dustin Broadbery

Off Guardian, 29.10.21

Si, en effet, les entreprises agroalimentaires que Gates met sur le marché continuent de prospérer, les régimes alimentaires traditionnels seront bientôt remplacés par de la viande cultivée en laboratoire et d’autres aliments Frankenstein. Gates a peut-être tout l’attrait d’une expérience gastronomique cinq étoiles, mais en réalité « vous obtiendrez ce qu’on vous donne ». Parce que, comme Rockefeller avant lui, Gates transforme notre relation avec la façon dont nous cultivons la nourriture, mais il tisse le changement climatique et le mantra du nouvel âge qui consiste à « suivre la science » dans sa vision du monde. Cela implique généralement la génétique, l’agroalimentaire, et un déluge d’automatisation, avec ses fondations partenaires de l’industrie exploitant des monopoles herculéens sur les services et les chaînes d’approvisionnement. Ce qui importe peu à M. Gates, ce sont les coûts sociaux et environnementaux de ses entreprises. Ou du moins, il promeut un ensemble de valeurs, et investit dans un autre.

Prenez par exemple ce billet de blog largement lu de 2019. D’une part, M. Gates admet que l’agriculture représente 24 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais grâce à la transaction 100 Circles, Gates est le plus grand détenteur de terres agricoles aux États-Unis, avec 269 000 acres de terres agricoles de première qualité, même si, nous dit-on par des gens comme Gates, l’agriculture représente jusqu’à 70 % de la consommation d’eau douce dans le monde, mène à une plus grande érosion des sols, à la déforestation et, vous l’avez deviné, au changement climatique.

Marquant une prise de contrôle plus large des terres agricoles, les engrais synthétiques étaient autrefois uniquement issus de pratiques agricoles naturelles et biologiques, y compris le compost, le fumier animal et la rotation des cultures, qui se sont révélés plus robustes, plus durables et plus rentables pour les agriculteurs. C’était jusqu’à l’arrivée de la Révolution verte de la Fondation Rockefeller dans les années 1950, qui a galvanisé une refonte à l’échelle de l’industrie des interventions chimiques, de la monoculture à grande échelle axée sur la technologie et des semences hybrides. Modernisation qui a annoncé l’arrivée de méga-sociétés dans l’agriculture mondiale et la dépendance des petits agriculteurs sur leurs produits et services. Mais ce n’est que la moitié de l’histoire. Une génération avant les Rockefeller Foundations, Green Revolution, John D Rockefeller (le premier) appartenait à un groupe d’importants industriels au tournant du siècle, dont les familles Carnegie et Harriman, qui se sont engagés à faire face, à une menace présentée aux élites de l’Amérique anglo-saxonne, aux gènes inférieurs, tels qu’ils ont été considérés. Culminant dans l’adoption de programmes eugénistes à travers les Etats-Unis, qui ont entrepris d’éradiquer les pauvres, les faibles et les minorités ethniques du pool génétique, par la stérilisation forcée de quatre-vingt mille soi-disant personnes défectueuses. C’était jusqu’à ce que les programmes nazis de purification raciale soient révélés pour être importés du mouvement eugéniste florissant des Etats-Unis, qui, pour dire le moins, s’est avéré être un désastre de relations publiques pour l’eugénisme.

La solution était d’éloigner la pseudo-science de l’holocauste en transmutant l’eugénisme dans les domaines moralement acceptables du contrôle des naissances et de la génétique, avec la reconstruction généreusement financée par les fondations Rockefeller et Ford, jusqu’à ce que bon nombre des institutions eugénistes d’origine se transforment en organisations de génétique médicale d’aujourd’hui.

Une génération plus tard, de nombreux principes de l’eugénisme ont été mis en œuvre dans la Révolution verte des années 1950, lorsque John D Rockefeller Jr a apporté la révolution génétique et ses graines hybrides en Inde. Signalant la conquête de l’homme sur la nature et le principe que seuls les forts, parmi les plantes et les animaux, devraient prospérer et survivre. Un demi-siècle plus tard, Gates héritera de ce leg grâce aux programmes de sa fondation en Afrique. Comme on le dit souvent, le père de Gates était à la tête de Planned Parenthood, l’un des descendants des contraceptifs du mouvement eugéniste originel fondé par l’éminente eugéniste étatsunienne Margaret Sanger.

Expliquer pourquoi la fondation Gates est aujourd’hui active à travers les baromètres essentiels à la vie elle-même – naissance, santé et alimentation, et pourquoi aucune autre organisation n’est si profondément ancrée dans la génétique médicale, des semences GM (génétiquement modifiés) et des animaux de ferme au vaccin génétique à ARNm aux nombreuses organisations de contrôle des naissances financés par Gates. Ces principes sont au cœur de sa vision philosophique du monde, qui, comme Rockefeller avant lui, implique l’aberration de l’homme qui s’immisce dans les lois naturelles pour maîtriser une nature subordonnée. Si, en effet, Gates a une maxime, alors c’est la science au-dessus de la nature, l’homme au-dessus de Dieu.

Impérialisme dans les pays du Sud La façon de faire des affaires de Gates signifie un traitement préférentiel pour les entreprises étatsuniennes, et pas grand chose pour les collectivités agricoles. Cela se voit dans tous les domaines de l’innovation agricole où Gates s’est imposé. Des semences hybrides aux produits agrochimiques, Gates et ses partenaires industriels industrialisent et numérisent l’agriculture dans les pays du Sud et inaugurent un nouvel impérialisme sous la bannière des partenariats public-privé.

Pour ce qui est de sortir les agriculteurs de la pauvreté ou de lutter contre ce qu’on appelle le changement climatique, les communautés sont privées de leurs moyens de subsistance et l’environnement est en pleine tourmente.

Prenez par exemple son partenariat avec la plus grande société privée des Etats-Unis, Cargill, qui a été impliquée dans une série de scandales – du travail des enfants esclaves à la vente de viande contaminée à la destruction de l’Amazonie. Cargill est le plus grand acteur mondial dans la production et le commerce du soja, le premier produit agricole exporté au monde fourni aux industries mondiales du bétail et des biocarburants. Le Brésil étant le premier pays producteur de fèves de soja, il a été estimé à 19% de la forêt amazonienne déboisée à ce jour, 5% de cette réquisition au clair de lune a été effectuée par de grandes entreprises agroalimentaires, y compris : Cargill, Monsanto, Bunge, et Archer Daniels Midland. Même si Gates a vendu une grande partie de ses actions, le portefeuille de placements de sa fondation a détenu, négocié et profité des actions de quatre des cinq principaux acteurs mondiaux du commerce du soja.

L’ironie sombre, comme le souligne Gates dans son blog, c’est que « lorsque le sol est perturbé — comme c’est le cas lorsque vous convertissez une forêt en terres cultivées — tout le carbone emmagasiné est libéré dans l’atmosphère sous forme de dioxyde de carbone ». Et par conséquent, « la déforestation est responsable de 11 % de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre ».



Si la complicité de M. Gates dans la destruction de l’Amazonie ne suffisait pas, sa Fondation est impliquée dans un partenariat de 10 millions de dollars avec Cargill pour développer la chaîne de valeur du soja au Mozambique et ailleurs en Afrique, préparer un marché africain autrement inexploité pour la mise en œuvre du soja GM « de style brésilien ».



Dans ce qui est devenu un jeu de question standard, Gates entre sur le marché comme un chevalier blanc défendant l’environnement et les petits agriculteurs. Mais le truc, c’est qu’il facilite discrètement les accords de privatisation, la dépendance accrue envers les produits agrochimiques, une refonte des semences brevetées et des monocrops transgéniques, aboutissant à des sociétés comme Kentucky Fried Chicken qui s’occupent de nouveaux marchés et à de petits agriculteurs et à des systèmes alimentaires locaux qui se transforment en économies d’usine.



De toutes les façons imaginables, cela est catastrophique pour les petits agriculteurs qui sont les principaux moteurs de la création de la richesse locale en Afrique et fournissent la plupart des aliments abordables à travers le continent.

La Fondation Gates en Afrique



Bill Gates, de façon occulte, est l’acteur le plus influent de la politique agricole mondiale, opérant, comme on peut s’y attendre, sans surveillance, sans reddition de comptes ni examen public de la gestion de l’influence de sa fondation. Gates redirige les recettes fiscales impayées – qui autrement seraient dépensées aux États-Unis sous un degré beaucoup plus élevé d’examen public – vers l’influence des politiques publiques sur les marchés en développement.

Dans le même temps, Gates finance des organisations comme Diversity Seek (DivSeek), une organisation axée sur la création de brevets sur les collections de semences à travers leur cartographie génomique, et avec plus de 700 000 ascensions de cultures détenues dans des banques de gènes, DivSeek pourrait finalement permettre à une poignée de sociétés de posséder tout ce catalogue de la diversité des semences. Et nous ne parlons pas seulement des semences génétiquement modifiées. Une décision rendue en mars 2015 par la Commission des brevets de l’UE (OEB) a accordé des brevets pour deux plantes cultivées de manière conventionnelle, plutôt que génétiquement modifiées. Bien que l’OEB ait décidé par la suite de ne pas accorder de brevets sur des plantes et des animaux cultivés de manière conventionnelle, plusieurs exemples montrent comment l’exploitation des échappatoires juridiques a permis à l’OEB de continuer à délivrer des brevets sur des semences non génétiquement modifiées, de la bière à l’orge, des melons à la laitue.

Si, en effet, ces brevets continuent à être délivrés sur les résultats des processus de croisement ouverts, un brevet unique, par exemple sur une variété de pommes de croisement simple, pourrait être utilisé pour couvrir des centaines d’autres variétés de pommes, ce qui fait qu’un seul titulaire de brevet a des droits légaux sur toutes les variétés de pommes. À mesure que les grandes sociétés prennent le contrôle de notre production alimentaire, elles décident de ce que nous mangeons, de ce que les agriculteurs produisent, de ce que les détaillants vendent et de ce que nous devons tous payer pour cela. Jusqu’à ce que finalement tout, des semences au bétail, les microbes dans le sol aux procédés que nous utilisons pour faire des aliments sont soumis aux mêmes marques que des marques comme Coca-Cola.

Ce que l’approche sans gouvernail de Gates n’observe pas, c’est que la Révolution verte a toujours été basée sur l’agriculture de style occidental, et en particulier sur sa dépendance aux engrais, aux désherbants et aux monocultures – une technologie qui n’est tout simplement pas viable pour l’agriculture dans la majeure partie de l’Afrique. Au contraire, l’Afrique est trop sèche pour les cultures assoiffées, et l’utilisation intensive d’engrais a un impact dévastateur sur la fertilité du sol. Gates fonctionne avec le vernis de verser de l’huile sur les eaux troublées, mais la vérité est, il attise les flammes des crises futures. Depuis sa fondation, l’AGRA a reçu des contributions d’environ 1 milliard de dollars, principalement de la Fondation Bill et Melinda Gates. Grâce à ces dons, l’AGRA a accordé des subventions de plus de 500 millions de dollars, tandis que les gouvernements africains injectent des fonds publics dans les programmes de l’AGRA, au moyen de programmes de subventions (FIPS), qui incitent les agriculteurs à acheter des semences hybrides et des engrais synthétiques, mais le hic, c’est que ces produits sont fournis sur des contrats à long terme par, nul autre que, les partenaires commerciaux de l’AGRA et sont, pour le moins, des intrants coûteux et souvent inutiles qui augmentent considérablement le risque pour un agriculteur de s’endetter. Des exemples en Tanzanie montrent que les agriculteurs s’endettent auprès des entreprises de semences et d’engrais, et certains ont été forcés de vendre leur bétail. Une analyse récente au Malawi a conclu que le coût des engrais était si élevé que les agriculteurs ont perdu de l’argent. Dès sa fondation, l’AGRA a entrepris de doubler les rendements agricoles et les revenus de trente millions de petits exploitants. Ça sonne bien sur le papier, mais il en a été tout autrement dans la réalité.

Quatorze ans après la fondation de l’AGRA, l’initiative a été un échec spectaculaire. Plutôt que de lutter contre la faim et la pauvreté, la faim a augmenté de 30% dans les pays ciblés par l’AGRA, avec 30 millions de personnes supplémentaires en Afrique depuis la création de l’AGRA. , avec 30 millions de personnes supplémentaires en Afrique depuis la création de l’AGRA. En 2018, les rendements dans les pays ciblés avaient augmenté de 18 %, au lieu des 100 % promis par l’AGRA, alors que, dans la période précédant l’AGRA, les rendements dans ces mêmes pays avaient augmenté de 17 %.



université de Tufts montre une baisse des rendements au Nigeria, le plus grand producteur de maïs parmi les pays de l’AGRA, avec moins de 0,5% par an, contre 2,5% de croissance annuelle du rendement avant l’AGA. Une recherche de l’montre une baisse des rendements au Nigeria, le plus grand producteur de maïs parmi les pays de l’AGRA, avec moins de 0,5% par an, contre 2,5% de croissance annuelle du rendement avant l’AGA. Par ailleurs, la Zambie, sixième producteur de maïs de l’AGRA, a enregistré une augmentation annuelle moyenne de 2 % des rendements de maïs, tandis que la croissance des rendements avant l’AGRA a plus que doublé, à 4,2 % par an.



Par conséquent, avec le temps, l’approche superficielle de l’AGRA a eu un impact négatif nul ou net sur la productivité globale, malgré les milliards de dollars investis dans ses programmes.

Plusieurs rapports ont critiqué le véritable coût de la révolution verte de Gates, de l'augmentation des coûts de production à l’aggravation de la pauvreté à l’inégalité parmi les agriculteurs. Une alliance de seize organisations africaines et allemandes a procédé à une analyse approfondie des opérations de l’AGRA et a publié ses conclusions dans ce rapport, en concluant que l’approche de la révolution verte de l’AGRA n’a même pas fourni aux agriculteurs concernés des revenus au-dessus du seuil de pauvreté et que l’AGRA exerce systématiquement une influence politique sur la législation sur les engrais et les semences au profit exclusif de l’agro-industrie. En fin de compte, l'AGRA a été mise en cause, lorsque ces conclusions ont été involontairement confirmées dans un document d’évaluation interne, obtenu en vertu d’une demande d’accès à l’information par le groupe de recherche d’enquête à but non lucratif, Right to Know. Mais malgré ces aveux d’incompétence, les programmes de l’AGRA se poursuivent sans encombre.

Gates Ag One Le dernier cercueil au requiem agricole de Gates est la Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations, LLC. Ag One, comme on le sait, amènera à la libation de Gates des technologies d’édition génétique, des semences brevetées et des engrais à combustibles fossiles à l’intersection des « progrès technologiques » et des « percées scientifiques ». ’ Selon M. Gates, le plan consiste à combler les lacunes en matière de données dans le Sud, ce qui signifie qu’Ag One se concentrera sur la numérisation de l’agriculture en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, en utilisant des capteurs agricoles numériques pour recueillir des quantités massives de données sur tout, de la plantation à la ferme. En d’autres termes, les connaissances des agriculteurs autochtones, acquises au fil de milliers d’années, seront converties en actifs de propriété intellectuelle des sociétés et, dans un tour de passe-passe audacieux, seront revendues à ces agriculteurs sur abonnement. Ce qui est tout aussi frappant, c’est que ces données finiront par être utilisées pour accélérer une refonte des fermes intelligentes, de l’agriculture numérisée et finalement de l’IA.

Ce que Gates veut dire par « combler les lacunes en matière de données dans les marchés en développement » ou « fournir des données comme ressource », c’est que rien de moins que le piratage de la propriété intellectuelle et l’exploitation des données des agriculteurs, pour créer des cartes, des modèles prédictifs et permettre à l’IA de profiter de l’ingéniosité et du savoir-faire des petits agriculteurs. Préparer le terrain pour que l’IA prenne entièrement le contrôle du secteur agricole et, en temps et lieu, rende les agriculteurs autochtones obsolètes. Ag One sera également impliqué dans l'orientation habituel des agriculteurs vers des produits agrochimiques et des OGM à haute teneur en intrants. Ouverture de marchés inexploités en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine au profit de sociétés privées soutenues par Gates. En Amérique latine, par exemple, Ag One a déjà conclu des partenariats de mise en œuvre avec de nombreux partenaires syndiqués, notamment Microsoft, Bayer, Corteva et Syngenta. Dans le même temps, le « Fonds d’investissement stratégique » des Fondations Gates, qui est axé sur la participation au capital dans des entreprises à but lucratif, soutient de nombreuses start-ups impliquées dans le développement des « avancées technologiques » qui, commodément pour M. Gates, Ag One fera la promotion dans ces pays cibles. Cela comprend une participation de 7 millions de dollars dans AgBiome, une jeune entreprise de biotechnologie axée sur le développement de produits biologiques synthétiques pour le secteur agricole, dont les autres investisseurs sont Monsanto et Syngenta. Une autre entreprise à but lucratif soutenue par Gates est Pivot Bio, une jeune entreprise de biotechnologie axée sur les microbes fixateurs d’azote, dont les autres investisseurs sont Monsanto Growth Ventures et DARPA.

Agroécologie vs Agribusiness La vision de Gates pour l’avenir de la sécurité alimentaire va à l’encontre de nombreuses études respectables qui soutiennent des approches agricoles alternatives et écologiquement régénératives comme l’agroécologie, qui, selon les plus hautes autorités de la terre, produisent de meilleurs rendements, utiliser moins d’énergie, avec des profits plus élevés pour les agriculteurs. L’agroécologie est un système d’agriculture dynamique qui applique des principes écologiques à l’agriculture, en particulier la lutte antiparasitaire naturelle, les engrais organiques et les cultures adaptées localement, soutenu par une utilisation plus régénérative des ressources naturelles, et des interactions optimisées entre les plantes, les animaux, les humains et l’environnement. D’innombrables études ont montré que l’agroécologie gagne sur l’agriculture industrielle à intrants élevés lorsqu’il s’agit d’optimiser la sécurité alimentaire, la nutrition et la biodiversité des écosystèmes, notamment ce rapport de 2019 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Le rapport met non seulement en garde contre les effets dommageables de la monoculture industrielle, mais il souligne l’importance de l’agroécologie pour améliorer la durabilité globale et la résilience des systèmes agricoles dans les changements climatiques tampons, réduisant la dégradation des sols, et inverser l’utilisation non durable des ressources. Cette conclusion a été entérinée par une étude présentée lors de la 2e Conférence internationale des États-Unis sur la sécurité alimentaire mondiale, qui a conclu que l’adoption de pratiques agricoles agroécologiques, a augmenté les récoltes et les revenus des agriculteurs en comparaison aux pratiques industrielles agricoles. En conclusion, il a appelé à une rupture avec la révolution verte, soutenue par Gates.

Sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires Il y a un débat raisonnable à avoir sur l’avenir de l’agriculture, mais pas tant que les donateurs privés, opérant sous l’égide de la philanthropie, continueront à exercer une influence extraordinaire sur les organisations intergouvernementales, les ONG et la société civile. Le 23 septembre, le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a marqué ce qui restera comme l'heure zéro pour l’avenir de la sécurité alimentaire. Comme on pouvait s’y attendre, Gates a été le premier à se présenter à la table, assumant le fardeau de l’événement avec la nomination de son mandataire en Afrique – le Président de l’AGRA, Mme Agnes Kalibata – au poste d’envoyé spécial des Nations Unies au Sommet veillant ainsi à ce que les intérêts de l’AGRA occupent une place centrale. Mais il y avait de l’espoir, puisque 176 organisations de la société civile, y compris Amnesty international et Greenpeace, ont repoussé avec une lettre ouverte adressée au Secrétaire général des Nations Unies demandant de mettre fin à l’influence de l’AGRA sur le Sommet et soulignant les controverses entourant l'accord de partenariat stratégique du Forum économique mondial et de l'ONU signé en juin 2019, qui marque la prise de contrôle de l’ONU vers un système de gouvernance mondiale de plus en plus privatisé et moins démocratique.

Conclusions Sur le papier, la Fondation Gates a toutes les apparences d’un bienfaiteur majeur pour les pays du Sud, avec des subventions pour des projets agricoles, principalement en Afrique, dépassant maintenant 6 milliards de dollars. Cependant, un rapport publié par GRAIN, une organisation à but non lucratif, a révélé que plus de 90 % de ces fonds ont été attribués à des organisations aux États-Unis et en Europe, et que seulement 5 % ont été attribués à des ONG en Afrique, et de loin le plus grand pays bénéficiaire était les États-Unis. En ce qui concerne les subventions agricoles accordées aux universités et aux centres nationaux de recherche du monde entier, 79 % ont été accordées à des bénéficiaires aux États-Unis et en Europe, et seulement 12 % à des bénéficiaires en Afrique.

Loin de sortir des millions d’agriculteurs de la pauvreté, les dotations Gates soutiennent des stratégies de marché au profit des multinationales et au détriment des communautés agricoles. Malgré les milliards de dollars d’aide et de subventions gouvernementales, la faim et la malnutrition continuent de s’aggraver en Afrique subsaharienne depuis l’arrivée de la Fondation Gates en 2006. L’année dernière, 155 millions de personnes ont été frappées par la faim à la suite des mesures de confinement vivement soutenues par Gates depuis le début de la pandémie. La complicité de Gates dans la catastrophe imminente de la sécurité alimentaire passera bien sûr totalement inaperçue par ses acolytes de gauche, qui le considèrent comme un saint des derniers jours, faisant un don magnanime de ses richesses personnelles pour la prospérité de l’humanité, alors que rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fin de compte, Bill « Tax Exempt » ("exempt de taxe") Gates est un investisseur avisé qui couvre ses défis selon une stratégie d’investissement qui prime des marchés sains pour l’entrée en douceur de ses intérêts commerciaux. Rien de nouveau sous le soleil, compte tenu de ses déboires avec le ministère de la Justice en 2001, suite à la poursuite antitrust US vs Microsoft, initiée par la Federal Trade Commission en 1998, qui a vu Gates changer de cheval, passant de capitaliste à philanthrope. On pourrait faire valoir que Gates, ayant poussé la croissance de Microsoft à la limite de son expansion dans la juridiction de la loi, a établi un nouveau véhicule – la FBMG (Fondation Bill et Melinda Gates) en 2000 – pour transgresser ces mêmes lois. Il a choisi la voie de la plus grande résistance à la transparence, à la reddition de comptes et à l’examen public, tout en fournissant le collatéral nécessaire à la gestion de son image pour blanchir sa réputation décroissante de monopoliste le plus méprisé du monde.

Microsoft CEO Bill Gates hit in the face with multiple pies in Belgium On February 4th, 1998, Microsoft CEO Bill Gates was in Brussels, Belgium to visit with the Belgian Prime Minister... / Bill Gates, PDG de Microsoft, a été a reçu plusieurs tartes en Belgique Le 4 février 1998, Bill Gates, PDG de Microsoft, était à Bruxelles, en Belgique, pour rencontrer le Premier ministre belge...

John D Rockefeller, les valeurs de la marque Gates rendent hommage au premier milliardaire étatsunien, dont l’héritage a écrit l’histoire de l’entreprise au XXe siècle et a conçu les industries dont Gates héritera. Empruntant largement à son gourou,, les valeurs de la marque Gates rendent hommage au premier milliardaire étatsunien, dont l’héritage a écrit l’histoire de l’entreprise au XXe siècle et a conçu les industries dont Gates héritera.



De la médecine allopathique à l’agriculture industrielle, en passant par la pétrochimie, le bon côté de la COVID-19, le changement climatique et d’autres dispositifs du capitalisme catastrophique ont transformé Gates, de l’ennemi du peuple au dernier saint du jour, tout en lui donnant le mandat de remodeler le monde à son image.



Opérant au-dessus de la loi, et ne rendant de comptes à personne, si l’influence et l’héritage de Bill Gates ne sont pas entravés par des freins et contrepoids, il pourrait bien présenter l’une des menaces les plus graves pour l’avenir de l’humanité à laquelle nous serons confrontés au cours de ce siècle.



* Dustin Broadbery est basé à Londres et s’intéresse à la théorie sociale et en particulier comment une société mutuelle pourrait apporter de grands progrès dans le tissu social. Vous pouvez lire la suite de son travail sur TheCogent.org et le contacter via son compte twitter

