Moscou va donner la priorité au plan approuvé par Davos pour nous étiqueter et nous suivre sur la planète (Off Guardian)

Moscou va donner la priorité au plan approuvé par Davos pour étiqueter "le bétail" de la planète Article originel : Moscow to prioritize Davos-endorsed plan to cattle-tag the planet Par Riley Waggaman Off Guardian, 3.01.2024

L'infrastructure publique numérique (IPN ou DPI) est un moyen partagé de parvenir à de nombreuses fins. Elle est un catalyseur essentiel de la transformation numérique et contribue à améliorer la prestation des services publics à grande échelle. Bien conçue et mise en œuvre, elle peut aider les pays à atteindre leurs priorités nationales et à accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable.

Vous avez probablement lu les joies du DPI (Digital Public Infrastructure) ou IPN (Infrastructure Publique numérique) en parcourant les sites web des Nations unies, du Forum économique mondial, de la Fondation Rockefeller, de la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres réservoirs bienveillants d'altruisme international dédiés à la création d'un monde sûr, pratique, équitable, inclusif et extrêmement durable.

Lorsque la COVID-19 a accéléré la transformation numérique à l'échelle mondiale, Elle a mis en évidence la différence entre une infrastructure numérique forte et une infrastructure numérique faible. Les pays disposent d'une fenêtre étroite pour s'assurer qu'ils disposent de réseaux numériques qui offrent de manière sûre et efficace des opportunités économiques et des services sociaux à tous les résidents. Il s'agit de l'infrastructure publique numérique.

Ses utilisations immédiates sont nombreuses : paiements d'urgence aux réfugiés climatiques via les téléphones portables, accès immédiat à la télésanté et aux dossiers, carte d'identité numérique qui accélère l'accès aux prestations sociales, etc.

La DPI (IPN) est une approche numérique qui permet des fonctions essentielles à l'échelle de la société afin de promouvoir la croissance économique et sociale pour tous, et pas seulement pour ceux qui ont les moyens d'y accéder.

Les IPN dans le domaine de l'identification et des paiements ont considérablement raccourci la courbe d'adoption et d'inclusion.

Une approche axée sur l'infrastructure et utilisant les IPN nous promet d'imaginer un avenir numérique inclusif qui exploite le pouvoir de la société, des gouvernements et des entreprises, tout en étant innovant, adapté au contexte et évolutif pour servir les gens et notre planète.

L'infrastructure publique numérique est essentielle pour relever d'importants défis mondiaux tels que le changement climatique et la nécessité de disposer de finances publiques réactives et efficaces. [...]

Il est évident que Moscou s'empresse de mettre en œuvre des projets d'IPN en Russie afin d'empêcher les mondialistes de mettre en œuvre des projets d'IPN en Russie. Moscou utilise exactement la même stratégie pour combattre les mauvais clot-shots et les mauvaises CBDC (central bank digital currency : monnaie numérique de la banque centrale) par de bons clot-shots et de bonnes CBDC .

Bien sûr, il est important de se rappeler que la promotion inconditionnelle de l'IPN par Moscou est très bonne et antimondialiste, tandis que les documents de politique générale de la Fondation Rockefeller détaillant comment l'IPN rendra le monde plus "équitable" sont très mauvais et diaboliques.

L'excellent universitaire et économiste russe Valentin Katasonov a récemment publié un article sur ce nouveau projet d'"infrastructure" mondiale et sur les raisons pour lesquelles l'IPN sera probablement l'acronyme de l'année 2024. (Vous vous souvenez peut-être du commentaire astucieux de M. Katasonov sur le rouble numérique.) Son dernier éditorial sur l'IPN a été publié par au moins trois médias de langue russe ( Zavtra , un site de presse alternatif conservateur de droite, Katyusha.org , nos amis orthodoxes patriotiques et Business Gazeta , qui est le site d’information économique le plus rouge de Russie).

L'IPN (DPI) - sera-t-elle le nom du "camp de concentration numérique" mondial ?

par Valentin Katasonov, 15 décembre 2023

L'année dernière, l'une des abréviations anglaises les plus fréquemment utilisées dans les médias russes était CBDC (Central Bank Digital Currency cad. monnaie numérique de Banque centrale). Notre intérêt particulier pour le sujet de la CBDC est dû au fait qu'au cours de l'été de cette année, la loi sur le rouble numérique a été adoptée, et la Banque de Russie a commencé l'introduction progressive de ce rouble numérique dans nos vies.

Je n'exclus pas que l'année prochaine, en 2024, une autre abréviation anglophone prenne la première place en termes de popularité : DPI (IPN pour infrastcruture publique numérique), qui signifie Digital Public Infrastructure (infrastructure publique numérique). Pour la majorité de nos concitoyens, le sujet de l'IPN est encore terra incognita. Mais la mise en œuvre du projet IPN pourrait être si rapide que l'année prochaine, les citoyens pourraient perdre le sommeil à cause de cette mystérieuse IPN. Cela peut avoir le même effet de choc sur les gens que, par exemple, la soi-disant pandémie de la Covid qui a balayé le monde entier, y compris la Russie, en 2020.

Le projet d'introduction de l'IPN a été initié au plus haut niveau. Il est mené sous les auspices du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation Rockefeller, avec le soutien de l'Union européenne, du FMI et du Forum économique mondial (WEF) de Davos.

Le Guide de l'infrastructure publique numérique (IPN) des Nations unies (PNUD) indique que le projet comporte trois volets principaux : "En général, il existe trois principaux types de protocoles qui facilitent l'infrastructure publique numérique : l'identité numérique, les paiements numériques et l'échange de données. En ce qui concerne la première composante (l'identification numérique), il s'agit d'une carte d'identité numérique.

Et plus loin sur le site du PNUD, on peut lire : "Ces trois protocoles sont généralement requis pour la plupart des transactions de services numériques, telles que la délivrance de permis, de licences ou la fourniture de dossiers, qui nécessitent souvent de vérifier l'identité de l'utilisateur, d'assurer l'échange de données entre les agences et les utilisateurs, et enfin d'autoriser les paiements en ligne."

Voici d'autres extraits du site web du PNUD : "En donnant la priorité à ces trois protocoles, les gouvernements locaux peuvent préparer le terrain pour le développement réussi d'un écosystème complet de services numériques afin de répondre aux besoins uniques de leur communauté." En ce qui concerne la question de l'identité numérique, le site indique spécifiquement ce qui suit : "Cette identité numérique détermine les produits, les services et les informations auxquels nous pouvons accéder ou, au contraire, ce qui nous est interdit."

Tout est très franc. L'accès aux biens publics sera différencié en fonction du statut social de la personne, probablement dans l'esprit du roman de Huxley "Brave New World", où tous les habitants du "Brave New World" sont divisés en castes. Il est probable que le comportement de chaque individu jouera également un rôle, notamment à l'aide de notes sociales attribuées à chaque individu (les camarades chinois sont les plus avancés dans cette direction).

J'ai déjà beaucoup écrit sur cette composante de l'IPN qu'est la CBDC. J'ai récemment publié un livre sur ce sujet : Digital currencies : from Bitcoin to CBDC : "Masters of money" want to become "masters of the world" (M. : Tion, 2023).

Avant même l'apparition du projet DPI, j'ai dit que la CBDC était un élément important d'un projet plus global et général visant à construire un camp de concentration numérique mondial et que tous les détails de ce projet global nous étaient encore inconnus. Aujourd'hui, il semble que nous puissions enfin voir comment le puzzle appelé "camp de concentration numérique mondial" est en train d'être assemblé à partir de pièces individuelles. Son nom est IPN (DPI).

Quant à la CBDC, au cours des derniers mois, certains des secrets de ce projet ont également commencé à être révélés. Les banques centrales de dizaines de pays du monde entier ont déjà annoncé l'année dernière qu'elles commençaient à préparer et à mettre en œuvre des projets de monnaie numérique. Mais en même temps, elles ont déclaré qu'il s'agissait exclusivement de monnaies numériques nationales. Et que la CBDC n'était qu'un ajout aux deux formes existantes de monnaie - liquide et non liquide. Mais cette année, de nombreux signes indiquent déjà qu'une monnaie numérique mondiale unique sera créée au fil du temps et que la CBDC n'est pas un troisième type de monnaie, mais le seul qui remplacera à terme à la fois l'argent liquide et la monnaie traditionnelle autre que l'argent liquide.



En novembre 2023, le festival international des fintechs s'est tenu à Singapour. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, y a prononcé un discours. Elle a appelé les États à "continuer à se préparer à la mise en œuvre" des CBDC et des plateformes de paiement associées à l'avenir. La directrice exécutive a noté que les CBDC sont mieux à même que l'argent liquide et les transferts bancaires traditionnels d'assurer la durabilité dans les économies avancées et d'améliorer l'accès aux services financiers dans les communautés sous-bancarisées. Elles parlent plus ouvertement de l'avenir des CBDC en Chine : elles ne cachent pas que le yuan numérique non seulement peut, mais doit, à l'avenir, remplacer les types de monnaie traditionnels, principalement le yuan en espèces.

Ces derniers mois, divers sites web consacrés à l'IPN ont commencé à apparaître comme des champignons après la pluie. Voici, par exemple, un site appelé CDPI. Il s'agit d'une ressource d'information pour les développeurs de DPI (IPN) appelée Center for Digital Public Infrastructure (Centre pour l'infrastructure publique numérique). Le site est en grande partie constitué de publicité. Il est impossible de comprendre qui sont les développeurs du projet, qui sont les clients et qui finance le développement.

Le site web explique ce qu'est l'IPN : "L'infrastructure publique numérique est une approche visant à résoudre les problèmes socio-économiques à grande échelle, en combinant des interventions technologiques minimalistes, la gouvernance publique-privée et l'innovation dynamique du marché. Parmi les exemples courants, citons l'internet, les réseaux mobiles, le GPS, les systèmes d'identité vérifiables, les réseaux de paiement interopérables, l'échange cohérent de données, les réseaux de découverte et d'exécution en boucle ouverte, les signatures numériques, etc. Comme on le voit, le projet DPI vise à intégrer tout ce qui a été développé et peut encore l'être dans les différentes sphères de la vie publique et qui est lié aux technologies numériques et à l'information numérique.

Seules deux personnes "mises en avant" sur le site web du CDPI sont apparemment très impliquées dans le sujet de l'IPN (ou DPI). L'une d'entre elles est Nandan Nilekani, un entrepreneur et milliardaire indien étroitement associé au milliardaire étatsunieIPN n Bill Gates. Il a acquis une renommée mondiale en faisant don, en 2017, de la moitié de sa fortune à la Bill and Melinda Gates Charitable Foundation. Le milliardaire indien présente le projet comme suit : "L'infrastructure publique numérique consiste à créer un modèle de croissance fondé sur la technologie qui soit collaboratif, équitable et qui démocratise les opportunités à l'échelle de la population. Le centre DPI (IPN) peut aider les pays à progresser plus rapidement dans cette voie."

Le deuxième personnage est Bill Gates lui-même. Apparemment, il est la figure principale de l'organisation CDPI. Sur la page d'accueil du site, il s'adresse aux utilisateurs avec ces mots inspirants : "Tout comme nous avons construit des routes, des autoroutes et des aéroports au 20e siècle, nous devons maintenant construire une infrastructure numérique qui soit ouverte, accessible et qui donne du pouvoir à tout le monde.

À en juger par de nombreux signes, nous entendrons parler de [Bill Gates] en 2024 aussi souvent que nous avons entendu parler de lui, par exemple, en 2020-2021, lorsqu'il poussait de toutes ses forces l'idée d'une vaccination universelle de l'humanité, et d'une vaccination accompagnée de l'identification numérique de chaque habitant de la planète.



De nombreux observateurs et experts de l'IPN appellent les principaux moteurs du projet les Nations unies (PNUD) et Bill Gates (la Fondation qui porte son nom). Ce projet a reçu le nom officieux de "50-in-5". Cela signifie que les Nations unies et Bill Gates prévoient de créer des infrastructures publiques numériques complètes dans 50 pays sur une période de cinq ans. En d'autres termes, si nous comptons à partir de 2023, en 2028, des camps de concentration numériques à part entière devraient être construits dans cinquante pays du monde. Et à plus long terme, un monde unique sera créé à partir de camps de concentration numériques individuels.

Quand la campagne « 50 sur 5 » a-t-elle commencé? Le site Web du PNUD indique la date exacte du début, soit le 8 novembre 2023. La communauté mondiale n’a pas encore pleinement réalisé cet événement historique. […]

Il y a d’autres participants au projet d'IPN. Ainsi, lors du sommet G20 ou B20 (Business-20) en Inde en août, l’entrepreneur et milliardaire Nandan Nilekani, déjà mentionné ci-dessus, a pris la parole. Il est considéré comme le premier architecte d’identité numérique de l’Inde. Lors du sommet, l’homme d’affaires s’est vanté du chemin parcouru par l’Inde dans la construction d’infrastructures publiques numériques. Et que d’autres pays pourraient emboîter le pas et utiliser l'IPN pour tout, des passeports vaccinaux, la collecte des impôts et les paiements de péage routier, à l’adaptation au changement climatique et à la transition vers une économie circulaire.

Et lors de la session du printemps (2023) du FMI et de la Banque mondiale, ce milliardaire indien a déclaré que pour construire une « société correcte » dans le Nouveau Monde, seuls trois outils sont nécessaires : chaque membre d’une telle société devrait avoir une carte d’identité numérique ; Tout le monde devrait avoir un compte bancaire ; Tout le monde devrait avoir un smartphone. C’est assez pour construire toute l’infrastructure numérique de la société, c’est-à-dire, traduite dans un langage moins politiquement correct, un camp de concentration numérique.

Le Forum économique mondial (FEM) apporte également une contribution importante à la construction de l'IPN, qui a commencé à être oublié après la fin brutale de la soi-disant pandémie de Covid. En novembre de cette année, le FEM a proposé son plan d’introduction de « cartes d’identité numériques ». En outre, la menace d’un réchauffement brutal de la planète, les attentes de nouvelles pandémies, la famine mondiale imminente et d’autres menaces mondiales ne laissent pas de temps pour l’escalade. Le WEF (Forum Economique Mondial: FEM) estime que l’identification numérique de tous les habitants de la planète devrait être achevée d’ici 2030.

Les observateurs et les experts qui ont commencé à suivre le sujet de l'IPN notent que si la mise en œuvre du projet commence à glisser, les organisateurs de la campagne auront très probablement recours à un moyen déjà éprouvé : l’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce le début d’une nouvelle « pandémie », avec toutes les conséquences qui en découlent pour les droits et libertés de la personne.



PS — L’auteur d’un article récent [publié par Tsargrad] sur le sujet de l'IPN a suggéré de donner un autre nom plus précis au projet : GDCC — « camp de concentration numérique mondial ».