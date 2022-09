Corrélation significative entre les rappels vaccinaux contre la COVID et la surmortalité en 2022 (Substack)

RELATION PROUVÉE : Rappels vaccinaux contre la COVID et surmortalité en 2022

Article originel : PROVEN RELATIONSHIP: COVID Boosters and Excess Mortality in 2022

Par Igor Chudov

Sibstack, 30.08.22

Note de SLT : On rappelera que corrélation n'est pas causalité. A suivre...

29 pays montrent une forte association entre "l'utilisation des boosters" et "l'excès de mortalité".

Cet article montre qu'il existe une association statistiquement significative entre la surmortalité en 2022 et l'utilisation des boosters COVID. Le taux de rappel au 1er juillet explique la surmortalité en 2022, par pays, à l'aide d'une régression linéaire avec un R^2 = 40 % et une valeur P incroyable de 0,0002, ce qui donne à cette relation une signification statistique indiscutable ! De quoi s'agit-il ? On parle beaucoup de la surmortalité et des taux élevés de cancer en 2022. J'ai également écrit à ce sujet récemment (je ne suis pas... Depuis cet article, je voulais voir si les intuitions des antivaxxers sur la cause de la surmortalité étaient vraies. J'ai donc entrepris de trouver des données sur la mortalité dans de nombreux pays et de voir si je pouvais les faire correspondre à des données sur la vaccination ou l'utilisation des rappels. Heureusement, j'ai trouvé des données pour les deux paramètres. La mortalité pour les dernières années, par semaine, est répertoriée dans la base de données sur la mortalité à court terme. Cette base de données comporte un fichier CSV que vous pouvez télécharger. L'absorption des rappels et des vaccins se trouve dans Ourworld in Data, que j'ai déjà téléchargé dans une base de données SQL. Par ailleurs, j'ai déjà utilisé la base de données OWID pour prouver que les rappels sont fortement associés à la mortalité due à la COVID en Europe. (décès dus à la Covid)

Mais qu'en est-il de la surmortalité totale, et pas seulement de la mortalité de la Covid ? C'est ce que nous allons examiner aujourd'hui.

Base de données sur la mortalité à court terme Après avoir téléchargé les données de mortalité à court terme sous forme de fichier CSV, j'ai écrit un script perl pour lire les données et les analyser.

Le script charge les données pour deux périodes : l'année principale, ou 2022, et trois années de base, de 2017 à 2019. Les semaines sélectionnées pour l'analyse sont les semaines 10 à 35. Il ajoute, pour chaque pays, le sous-total des décès pour chaque semaine trouvée, et compte le nombre de semaines trouvées également (tous les pays ne déclarent pas exactement le même nombre de semaines). J'ai dû exclure l'Australie, le Luxembourg, la République tchèque et la Corée du Sud, faute de données suffisantes. (La Corée du Sud a un taux de surmortalité de 50 %, à vérifier). Compte tenu de ce que nous avons, nous pouvons comparer les "décès par semaine" (décès divisés par le nombre de semaines) pour la période 2022 (principale), ainsi que pour la période 2017-2019 (base), pour les mêmes semaines des années correspondantes. J'appelle le rapport des "décès par semaine" pour ces périodes, MOINS UN, la surmortalité.

NB : Notez que ce calcul n'est qu'une approximation assez proche de la surmortalité que les statisticiens officiels calculent car ils prennent également en compte les petits changements de population, etc. Bien que ces différences soient importantes pour effectuer des calculs démographiques tout à fait corrects, elles sont suffisamment mineures pour ne pas être prises en compte dans le cadre de mon analyse, à mon avis. Je compare les mêmes semaines de toutes les années, pour tenir compte de la saisonnalité. Cela nous donne les données de "surmortalité" pour chaque pays donné.

Our Wolrd in Data - Taux de rappel et taux de vaccination Our World in Data peut nous donner le taux de rappel et le taux de vaccination par pays. Je peux simplement interroger ma base de données SQL comme suit :

Ainsi, à partir de ma base de données OWID, j'obtiens des données sur les "rappels pour 100 au 1er juillet 2022", ainsi que sur le "taux de vaccination au 1er mars 2022". Il est à noter que les données sur les rappels précoces font défaut dans OWID, aussi j'ai choisi le taux de rappel au 1er juillet pour avoir des données valides sur lesquelles travailler. Le choix d'une date de rappel tardive dans la période ne compromet en aucun cas l'intégrité de ces résultats. Bien au contraire, l'examen de l'effet du taux de rappel vers la fin de la période permet de saisir les dommages causés par les rappels donnés pendant la période. Les données compilées se présentent donc comme suit :

(Oui, le Chili distribue plus de rappels que de personnes).

Relation entre les rappels, les vaccins et les décès J'ai ensuite effectué une "régression linéaire" pour voir s'il existe une relation entre l'utilisation des rappels à partir du 1er juillet 2022 et l'excès de décès en 2022. (Les choses ne changent pas beaucoup si je déplace la date, tant qu'il y a de bonnes données à cette date). Le résultat a été choquant !

Il montre que l'utilisation des rappels vaccinaux est extrêmement fortement (et positivement) liée à la surmortalité, avec une valeur P de 0,0002. Attention, tout ce dont la valeur P est inférieure à 0,05 est considéré comme statistiquement significatif - donc P=0,0002 est irréfutable. Comme la plupart de mes lecteurs ne sont pas statisticiens, je m'explique. Le graphique ci-dessus signifie que plus on prend de vaccins, plus la surmortalité est importante pour les pays du graphique. Le P=0,0002 signifie qu'il est extrêmement improbable que cette association soit une coïncidence aléatoire. Plus de vaccins - plus de décès ! Ce qui est également très intéressant, c'est que l'ordonnée à l'origine est très proche de zéro. En outre, un seul chiffre par pays - le nombre de rappels à un jour donné, le 1er juillet 2022 - explique 40 % de la variation de la surmortalité. Cela signifie que la vaccination et les rappels ont probablement été un facteur extrêmement important pour la surmortalité de chaque pays. J'ai effectué la même régression pour le taux de vaccination au 1er mars. Le résultat est principalement le même, mais légèrement moins impressionnant que pour les rappels au 1er juillet. La signification statistique reste extrêmement forte, mais le pouvoir explicatif appelé R-carré est légèrement inférieur.

Avis de non-responsabilité, corrélation et causalité Rien de ce qui précède ne validerait une déclaration simple d'esprit telle que "Je viens de prouver que les boosters font crever les gens". Ce ne serait PAS une interprétation correcte. (bonjour les vérificateurs de faits). L'interprétation correcte est qu'il existe une RELATION EXTRÊMEMENT PREEMINENTE entre les rappels et les décès en 2022. Il s'agit d'un signal d'alarme et d'un sujet de réflexion qui doit être analysé plus avant. Nous devons chercher plus loin pour mieux comprendre la causalité. La démographie est une science compliquée et il existe des instituts de démographie dans chaque pays. Je ne possède pas personnellement d'institut de démographie et je fais seulement ce que je peux, avec les compétences dont je dispose. Cependant, personne ne me possède non plus. Bien que j'aie clairement indiqué que j'ai découvert une corrélation, et non une causalité, je crois personnellement que les rappels vaccinaux SONT une cause de mortalité accrue. Il y a de nombreuses raisons de croire que cela est hautement probable, mais c'est un sujet pour un autre article.

Données régionales du Royaume-Uni

Notre perspicace lecteur Nova nous a fait remarquer qu'au Royaume-Uni, le même schéma de mortalité dépendant de la région est également évident et qu'il est également très significatif sur le plan statistique avec P < 0,0001. Je n'ai pas personnellement vérifié cela.

Ma propre hypothèse Quel est le mécanisme sous-jacent entre la surmortalité en 2022 et l'utilisation des rappels ? Serait-ce dû aux décès survenant immédiatement après les vaccinations et les injections de rappel ? Se pourrait-il que les rappels n'offrent plus de "protection contre les décès (suite à la Covid)", mais augmentent au contraire les risques de décès dus à la Covid ? Pourrait-il s'agir d'un taux plus élevé de réinfections chez les personnes ayant reçu des injections de rappel ? Les dommages à long terme causés par les vaccinations répétées de la Covid pourraient-ils rendre les gens plus susceptibles de mourir en général ? Est-il possible que les gens continuent à produire des "protéines de pointe" bien au-delà des "2-3 jours" promis ? Ma réponse est : toutes ces questions. Qu'en pensez-vous ? D'autres idées ?