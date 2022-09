L'urgence climatique n'est pas étayée par les données, affirment quatre éminents scientifiques italiens (Daily Sceptic)

L'urgence climatique n'est pas étayée par les données, affirment quatre éminents scientifiques italiens Article originel : Climate Emergency Not Supported by Data, Say Four Leading Italian Scientists Par Chris Morrison Daily Sceptic, 14.09.22

Quatre éminents scientifiques italiens affirment que l'urgence climatique n'est pas étayée par les données.



Quatre éminents scientifiques italiens ont entrepris un examen approfondi des tendances climatiques historiques et ont conclu qu'une "urgence climatique" n'est pas étayée par les données. Après avoir passé en revue les données d'un large éventail de phénomènes météorologiques, ils affirment que la crise climatique que beaucoup disent que nous vivons actuellement "n'est pas encore évidente". Les scientifiques suggèrent que, plutôt que de faire peser sur nos enfants l'angoisse d'une urgence climatique, nous devrions leur permettre de faire face à divers problèmes tels que l'énergie, l'alimentation et la santé avec un "esprit plus objectif et constructif" et ne pas gaspiller des ressources limitées dans des "solutions coûteuses et inefficaces".

Au cours de leurs récents travaux, les scientifiques ont constaté que l'intensité et la fréquence des précipitations étaient stationnaires dans de nombreuses régions du monde. Les ouragans et cyclones tropicaux ont peu évolué sur le long terme, et il en va de même pour les tornades aux États-Unis. D'autres catégories météorologiques, notamment les catastrophes naturelles, les inondations, les sécheresses et la productivité des écosystèmes, n'ont montré aucune "tendance positive claire des événements extrêmes". En ce qui concerne les écosystèmes, les scientifiques ont constaté un "verdissement" considérable de la biomasse végétale mondiale au cours des dernières décennies, causé par l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les données satellitaires montrent des tendances au "verdissement" sur la majeure partie de la planète, une augmentation des rendements alimentaires et un recul des déserts.



Les quatre scientifiques sont tous hautement qualifiés et comprennent le professeur adjoint de physique Gianluca Alimonti, l'agrométéorologue Luigi Mariani et les professeurs de physique Franco Prodi et Renato Angelo Ricci. Ces deux derniers physiciens sont signataires de la "Déclaration mondiale sur le climat", qui connaît une croissance rapide. Cette pétition affirme qu'il n'y a pas d'urgence climatique et demande que la science du climat soit plus scientifique. Elle appelle également à se libérer de la "croyance naïve en des modèles climatiques immatures". À l'avenir, dit-elle, "la recherche sur le climat doit accorder beaucoup plus d'importance à la science empirique".

Les événements météorologiques "extrêmes" attribués par les modèles climatiques - d'une manière ou d'une autre - à l'homme qui modifie le climat, sont désormais le principal produit de base de l'industrie des alarmistes climatiques. Comme l'a rapporté le Daily Sceptic lundi, Sir David Attenborough a utilisé un modèle de prévision du Met Office britannique dans Frozen Planet II pour affirmer que la glace de mer arctique estivale pourrait avoir disparu d'ici 12 ans. Mais la probabilité de galas de natation rustiques au-dessus du pôle Nord d'ici 2035 semble quelque peu éloignée, notamment parce que la glace de mer arctique a augmenté au cours de nombreux étés depuis 2012. Selon un récent rapport du National Snow and Ice Data Center, basé aux États-Unis, à la fin du mois d'août, "l'étendue de la glace de mer devrait rester plus élevée que ces dernières années".



Les ouragans et les cyclones sont les frayeurs préférées des écologistes alarmistes. Il n'est pas surprenant qu'ils se concentrent sur ces tempêtes, puisque les scientifiques notent qu'historiquement, environ 60 % de tous les dommages économiques causés par les catastrophes mondiales sont la conséquence des ouragans américains. Le 27 mai, le Met Office a prédit que la saison 2022 des ouragans dans l'Atlantique, qui s'étend de juin à novembre, serait "très probablement" supérieure à la moyenne, avec une "probabilité" de 18 tempêtes tropicales nommées, dont neuf ouragans et quatre ouragans majeurs. En fait, la saison actuelle des ouragans dans l'Atlantique a connu son démarrage le plus lent depuis 30 ans. À la fin du mois d'août, il n'y avait aucun ouragan, et seulement trois tempêtes nommées, dont aucune n'a produit des vents de 74 mph ou plus.

En fait, il existe de nombreuses preuves que l'intensité et la fréquence des ouragans et des cyclones ont peu changé au cours de l'histoire récente. "À ce jour, les observations globales ne montrent aucune tendance significative, tant en ce qui concerne le nombre que l'énergie accumulée par les ouragans", notent les scientifiques italiens. Les deux graphiques ci-dessous le démontrent.