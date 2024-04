Les affaires judiciaires liées aux changements climatiques sont à la hausse. Voici pourquoi ! (Off Guardian)

Les affaires judiciaires liées aux changements climatiques sont à la hausse. Voici pourquoi.

Par Kit Knightly

Off Guardian, 11.04.24

Aujourd’hui, un groupe de femmes du troisième âge de Suisse a remporté ce qu’on appelle une cause « historique » en matière de droits de la personne concernant le changement climatique. Lors d’une audience à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que le gouvernement de la Suisse avait violé les droits humains des femmes en « n’en faisant pas assez » pour lutter contre l’effet présumé du « changement climatique d’origine humaine ». Selon Reuters, il s’agit d’une « décision qui établira un précédent pour les poursuites futures en matière climatique ». La décision de la Cour européenne des droits de l’homme, en faveur des plus de 2 000 femmes suisses qui ont porté l’affaire, devrait trouver un écho dans les décisions de justice en Europe et au-delà […] Les femmes suisses, connues sous le nom de KlimaSeniorinnen et âgées de plus de 64 ans, ont déclaré que l’inaction climatique de leur gouvernement les menaçait de mourir pendant les vagues de chaleur. Ils ont soutenu que leur âge et leur sexe les rendaient particulièrement vulnérables à ces impacts du changement climatique.

Le rapport ajoute [c’est moi qui souligne] : Le verdict rendu dans l’affaire suisse, qui ne peut faire l’objet d’un appel, aura des répercussions internationales, le plus directement en établissant un précédent juridique contraignant pour les 46 pays signataires de la Convention européenne des droits de l’homme

Ce cas est loin d’être un exemple isolé. Cela fait partie d’une campagne juridique en cours et répandue pour associer les droits de l’homme au faux programme sur le changement climatique. Un groupe d’adolescents portugais a tenté de poursuivre 32 pays pendant des années (il y en avait 33, mais ils ont retiré l’Ukraine de la liste des accusés lorsqu’il est devenu opportun de le faire).

Il semble probable que ni les adolescents portugais ni les seniors suisses ne représentent un véritable activisme populaire. Ils sont fortement soutenus par des ONG soutenues par des entreprises comme Avaaz, le Climate Litigation Network et d’autres, et cela raconte sa propre histoire. À Strasbourg, la CEDH entend déjà six autres affaires de « changement climatique vs droits de l’homme » (sans compter l’affaire des adolescents portugais qui a récemment été rejetée sur un point technique). D’autres pays, du Brésil à la Corée du Sud en passant par l'Australie, ont des affaires similaires devant leurs tribunaux nationaux. Pas plus tard que la semaine dernière, la Cour suprême de l’Inde a conclu que les citoyens indiens ont le « droit d’être à l’abri des effets néfastes des changements climatiques », une conclusion vraiment bizarre qui semble dangereusement vague.

Ce ne sont que les cas actuels, avec cette décision à Strasbourg, nous pouvons nous attendre à une avalanche de nouveaux cas, comme le fait observer Reuters, cela « encouragera davantage de communautés à intenter des poursuites contre les gouvernements ». Il n’est pas difficile de voir le but de cette campagne légale. En général, les tribunaux supranationaux qui rendent des décisions juridiques touchant plusieurs pays sont une façon de créer une législation quasi mondiale, sauf pour le nom. Par exemple, comme l’indique Reuters, cette seule affaire judiciaire représentant seulement 2000 personnes originaires d’un petit pays a effectivement forcé la création d’un « précédent juridique contraignant » dans les 46 pays signataires de la CEDH, avec une population combinée de plus de 700 millions de personnes. Plus précisément, en liant le changement climatique aux droits de l’homme, les gouvernements peuvent justifier l’application de politiques de plus en plus strictes en matière de changement climatique, tout en donnant l’impression que le pouvoir judiciaire leur force la main.

Maintenant, ils peuvent effectivement prétendre : «Vous devez passer à une voiture électrique, ou vous violez les droits de la personne d’autres personnes», mais aussi : «Ne nous blâmez pas, nous avons les mains liées par les juges». Il permet également de lancer une campagne de propagande visant à intensifier les propos qui sèment la discorde, reflétant les messages sur les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées pendant la « pandémie ». Rappelez-vous comment on nous a dit : « Les personnes non vaccinées remplissent les unités de soins intensifs et rendent un autre confinement plus probable »? Eh bien, à l’avenir, cela deviendra « les personnes qui nient les changements climatiques violent vos droits en refusant d’utiliser un compteur intelligent ». L’aspect le plus préoccupant de cette affaire est peut-être cette phrase, répétée partout [soulignement ajouté] : Droits de l’homme violés par l’inaction suisse sur le climat

Auparavant, les violations des droits étaient généralement considérées comme actives plutôt que passives. L’idée que l’on peut violer les droits d’une personne par « l’inaction » établit le précédent que les tribunaux peuvent – et devraient – obliger à « protéger » les droits d’autrui. Une pente très glissante. Après tout, si les États et les gouvernements peuvent être obligés d’agir, les individus le peuvent aussi.