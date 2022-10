Après avoir échoué à prédire l'enlisement russe en Ukraine, les Etats-Unis ont renforcé la présence de leurs forces spéciales en Ukraine avec l'aval de Joe Biden (The Intercept)

La CIA pensait que Poutine allait rapidement conquérir l'Ukraine. Pourquoi se sont-ils trompés à ce point ?

Article originel : The CIA Thought Putin Would Quickly Conquer Ukraine. Why Did They Get It So Wrong?

Par ,

The Intercept, 5.10.22 Note de SLT : Le Chapô est de la rédaction. Les passages évoquant les opérations spéciales US en Ukraine ont été mis en caractère gras.

La surveillance high-tech a peut-être rendu les États-Unis aveugles à la façon dont la corruption a affaibli l'armée russe.

Le président Joe Biden s'exprime lors d'une visite au siège de la Central Intelligence Agency à Langley, en Virginie, le 8 juillet 2022. Photo : Samuel Corum/AFP via Getty Images

Depuis que l'Ukraine a lancé une contre-offensive réussie contre les forces russes à la fin du mois d'août, les responsables étatsuniens ont essayé de s'en attribuer le mérite, en insistant sur le fait que les renseignements étatsuniens ont été la clé des victoires ukrainiennes sur le champ de bataille.

Pourtant, les responsables étatsuniens ont simultanément minimisé leurs échecs en matière de renseignement en Ukraine, notamment leurs erreurs flagrantes au début de la guerre. Lorsque Poutine a envahi le pays en février, les responsables du renseignement étatsuniens ont dit à la Maison Blanche que la Russie gagnerait en quelques jours en submergeant rapidement l'armée ukrainienne, selon des responsables actuels et anciens du renseignement étatsunien qui ont demandé à ne pas être nommés pour discuter d'informations sensibles. La Central Intelligence Agency était si pessimiste quant aux chances de l'Ukraine que des responsables ont dit au président Joe Biden et à d'autres décideurs que le mieux qu'ils pouvaient espérer était que les restes des forces ukrainiennes vaincues montent une insurrection, une guérilla contre les occupants russes. Au moment de l'invasion de février, la CIA planifiait déjà la manière de fournir un soutien secret à une insurrection ukrainienne après une victoire militaire russe, ont déclaré les responsables.

Les rapports des services de renseignement étatsuniens de l'époque prévoyaient que Kiev tomberait rapidement, peut-être en une semaine ou deux tout au plus. Ces prévisions ont incité l'administration Biden à retirer secrètement d'Ukraine certaines ressources clés des services de renseignement étatsuniens, notamment d'anciens membres des opérations spéciales sous contrat avec la CIA, ont déclaré les fonctionnaires actuels et anciens. Leur récit a été corroboré par un officier de la marine et un ancien Navy SEAL, qui étaient au courant des mouvements et qui ont également demandé à ne pas être nommés car ils n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement. La CIA "s'est complètement trompée", a déclaré un ancien haut responsable des services de renseignement étatsuniens, qui sait ce que la CIA rapportait lorsque l'invasion russe a commencé. "Ils pensaient que la Russie allait gagner tout de suite". Lorsqu'il est devenu évident que les prédictions de l'agence concernant une victoire rapide de la Russie étaient fausses, l'administration Biden a renvoyé dans le pays les moyens clandestins qui avaient été retirés d'Ukraine, ont déclaré les responsables militaires et du renseignement. Un responsable étatsunien a insisté sur le fait que la CIA n'a procédé qu'à un retrait partiel de ses actifs lorsque la guerre a commencé, et que l'agence "n'est jamais partie complètement".

Pourtant, les opérations clandestines étatsuniens à l'intérieur de l'Ukraine sont aujourd'hui bien plus étendues qu'elles ne l'étaient au début de la guerre, lorsque les responsables du renseignement étatsunien craignaient que la Russie n'écrase l'armée ukrainienne. La présence de personnel et de ressources de la CIA et des opérations spéciales étatsunienes en Ukraine est beaucoup plus importante qu'au moment de l'invasion russe en février, ont déclaré plusieurs responsables actuels et anciens des services de renseignement à The Intercept.

Les opérations secrètes des États-Unis à l'intérieur de l'Ukraine sont menées en vertu d'un constat présidentiel d'action secrète, ont déclaré des responsables actuels et anciens. Cette conclusion indique que le président a discrètement informé certains leaders du Congrès de la décision de l'administration de mener un vaste programme d'opérations clandestines à l'intérieur du pays. Un ancien officier des forces spéciales a déclaré que M. Biden avait modifié une conclusion préexistante, approuvée à l'origine sous l'administration Obama, qui visait à contrer les activités d'influence étrangères malveillantes. Un ancien officier de la CIA a déclaré à The Intercept que l'utilisation par Biden de la conclusion préexistante a frustré certains responsables du renseignement, qui estiment que l'implication des États-Unis dans le conflit ukrainien diffère tellement de l'esprit de la conclusion qu'elle devrait en mériter une nouvelle. Un porte-parole de la CIA s'est refusé à tout commentaire sur l'existence d'une conclusion présidentielle d'action secrète pour les opérations en Ukraine.

L'incapacité stupéfiante de la communauté du renseignement étatsunienne, au début de la guerre, à reconnaître les faiblesses fondamentales du système russe reflète son aveuglement face aux faiblesses militaires et économiques de l'Union soviétique dans les années 1980, lorsque Washington n'a pas réussi à prévoir la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Si tous les analystes du renseignement étatsunien n'ont pas sous-estimé la volonté de combattre de l'Ukraine, les faux pas de la communauté en Ukraine sont survenus quelques mois seulement après que le renseignement étatsunien ait gravement sous-estimé la vitesse à laquelle le gouvernement soutenu par les États-Unis en Afghanistan s'effondrerait en 2021, entraînant une prise de pouvoir rapide par les Talibans.

Certains hauts responsables du renseignement étatsunien ont depuis admis qu'ils avaient tort de prévoir une victoire rapide de la Russie. En mars, Avril Haines, directrice du renseignement national, a reconnu, lors d'une audition devant la commission sénatoriale du renseignement, que la CIA n'avait pas bien réussi "à prévoir les défis militaires que [Poutine] a rencontrés avec sa propre armée". Le directeur de la Defense Intelligence Agency, le lieutenant-général de l'armée de terre Scott Berrier, a déclaré lors de la même audition de mars que "mon opinion était que, sur la base d'une variété de facteurs, que les Ukrainiens n'étaient pas aussi prêts que je pensais qu'ils devaient l'être, par conséquent, j'ai mis en doute leur volonté de se battre, [et] c'était une mauvaise évaluation de ma part". "Je pense qu'évaluer ... le moral, et la volonté de se battre est une tâche analytique très difficile", a-t-il ajouté. "Nous avons eu différentes contributions de différentes organisations. Et au moins de mon point de vue en tant que directeur, je n'ai pas fait aussi bien que je l'aurais pu."

Pourtant, ces aveux masquent un échec plus fondamental que les responsables n'ont pas pleinement reconnu : Les services de renseignement étatsuniens n'ont pas reconnu l'importance de la corruption et de l'incompétence endémiques du régime de Poutine, en particulier dans l'armée russe et les industries de défense de Moscou, ont déclaré les responsables actuels et anciens des services de renseignement. Les services de renseignement étatsuniens n'ont pas perçu l'impact des délits d'initiés et des tromperies des fidèles de Poutine dans l'establishment de la défense de Moscou, qui ont fait de l'armée russe une coquille fragile et creuse. "Il n'y a pas eu de rapport sur la corruption dans le système russe", a déclaré l'ancien haut responsable du renseignement. "Ils sont passés à côté, et ont ignoré toute preuve de cette corruption".

Après une série de défaites russes, même d'éminents analystes russes ont commencé à blâmer ouvertement la corruption et la tromperie qui gangrènent le système russe. Le week-end dernier, à la télévision russe, Andrey Gurulyov, ancien commandant adjoint du district militaire du sud de la Russie et désormais membre de la Douma russe, a imputé les pertes de son pays à un système de mensonges, "de haut en bas". En outre, Poutine a imposé à l'armée russe un plan d'invasion impossible à réaliser, a soutenu un actuel responsable étatsunien. "On ne peut pas vraiment séparer la question de la compétence militaire russe du fait qu'ils étaient enchaînés à un plan impossible, ce qui a conduit à une mauvaise préparation militaire", a déclaré le fonctionnaire.

Après la défaite de la Russie à Lyman, dans l'est de l'Ukraine, le week-end dernier, le lieutenant-général de l'armée de terre à la retraite Ben Hodges, qui a commandé les forces de l'armée étatsunienne en Europe de 2014 à 2018, a également admis qu'il avait "surestimé les capacités de la Russie" avant qu'elle n'envahisse l'Ukraine parce qu'il n'avait "pas réalisé la profondeur de la corruption" au sein du ministère russe de la Défense. L'incapacité de la communauté du renseignement étatsunienne à reconnaître l'importance de la corruption russe semble être le résultat d'une confiance excessive dans le renseignement technique. Avant la guerre, des satellites et des systèmes de surveillance de haute technologie ont permis aux États-Unis de suivre le déploiement des troupes, des chars et des avions russes, et d'écouter les responsables militaires russes, ce qui a permis aux services de renseignement étatsuniens de prévoir avec précision le moment de l'invasion. Mais il aurait fallu davantage d'espions humains à l'intérieur de la Russie pour voir que l'armée et les industries de défense russes étaient profondément corrompues.

Depuis le début de la guerre, une longue liste de faiblesses dans l'armée russe et ses industries de défense a été exposée, symbolisée par la faille dite "jack-in-the-box" des chars russes. Les forces ukrainiennes ont rapidement appris qu'un tir bien placé pouvait faire sauter la tourelle d'un char russe, l'envoyant dans le ciel et tuant tout l'équipage. Il est apparu clairement que les chars russes avaient été conçus et construits à bas prix - avec des munitions stockées ouvertement dans un anneau à l'intérieur de la tourelle qui peut exploser lorsque la tourelle est touchée - et que la sécurité de l'équipage n'était pas une priorité. En juillet, l'amiral Tony Radakin, chef militaire britannique, a déclaré que la Russie avait perdu près de 1 700 chars en Ukraine. Un leadership faible, un entraînement médiocre et un moral bas ont entraîné des pertes énormes parmi les soldats russes de base. En août, le Pentagone a estimé que 70 000 à 80 000 soldats russes avaient été tués ou blessés en Ukraine. L'Ukraine a également subi d'énormes pertes, mais les forces russes en première ligne ont été gravement affaiblies. Parallèlement, l'un des plus grands mystères pour les analystes étatsuniens est l'incapacité de la Russie à contrôler le ciel ukrainien, malgré une force aérienne bien plus importante. Des défauts de conception des avions, une mauvaise formation des pilotes et des lacunes dans la maintenance des appareils ont rendu les avions russes vulnérables aux défenses aériennes de l'Ukraine, qui ont été renforcées par des missiles Stinger et d'autres systèmes de défense aérienne occidentaux.

Le fait que les services de renseignement étatsuniens n'aient pas vu le dysfonctionnement de l'armée et des industries de défense russes signifie qu'ils n'ont pas non plus prévu les défaites continues de la Russie sur le champ de bataille, qui ont maintenant un profond impact politique et social sur Poutine et la Russie. Poutine a ordonné une mobilisation partielle pour remplacer les lourdes pertes subies sur le champ de bataille, ce qui a déclenché des protestations à grande échelle. Au moins 200 000 personnes ont déjà fui la Russie, dont des milliers de jeunes hommes cherchant à éviter la conscription.