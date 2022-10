Comment le ministère israélien de la santé est devenu un agent de Pfizer (Brownstone Institute)

Comment le ministère israélien de la santé est devenu un agent de Pfizer Article originel : H ow the Israeli Ministry of Health Became an Agent for Pfizer Par Guy Shinar* Brownstone Institute, 18.10.22

Il en va de même pour la section 10.10, qui traite du règlement des différends. Dans la section 3, qui détaille les contributions de chaque partie à la collaboration et qui constitue donc le cœur de l'accord, une phrase est caviardée à un endroit particulièrement troublant : juste après la reconnaissance mutuelle par Pfizer et le ministère de la Santé que " la viabilité et le succès du projet dépendent du taux et de l'ampleur des vaccinations en Israël ", et juste avant l'engagement contractuel inquiétant du ministère de la Santé à assurer ce qui semble être une " distribution, un déploiement et une utilisation rapides " du vaccin.

Sections caviardées - Il convient de noter que des sections entières de la version de l'accord accessible au public sont caviardées, de même que des phrases entières ou des chiffres clés d'autres sections. La section 6, qui traite des indemnisations et des limitations de dommages et de responsabilité, est caviardée dans son intégralité.

Le droit de Pfizer d'utiliser les données recueillies - En vertu de l'accord, le ministère de la Santé donne à Pfizer le droit d'utiliser les données recueillies dans le cadre de la collaboration à des fins telles que la recherche et le développement, la soumission aux autorités réglementaires, la publication scientifique et d'autres objectifs commerciaux.

Ainsi, une étude peut être présentée comme indépendante de Pfizer, alors qu'elle ne l'est pas nécessairement. En outre, si l'une des parties souhaite publier sans l'autre partie, il est alors du devoir de la partie souhaitant publier de soumettre la publication à l'examen et aux commentaires de l'autre partie (le temps alloué à l'examen est caviardé et nous ne savons pas combien de temps il dure). C'est ainsi que la partie qui n'est pas intéressée par la publication peut potentiellement la retarder - ce qui peut rendre la publication sans intérêt dans un événement dynamique comme la COVID. En d'autres termes, l'accord donne à Pfizer un contrôle considérable sur le contenu et le calendrier des publications.

Contrôle des publications - Une clause de l'accord porte sur les publications résultant de la recherche collaborative. Les parties ont convenu de publier ensemble dans la littérature scientifique et médicale, tout en marquant la contribution de chacune d'entre elles. Toutefois - et c'est un grand "toutefois" - au cas où l'autre partie décide de publier séparément, chacune des parties conserve le droit d'empêcher l'autre partie de mentionner la première dans la publication.

En d'autres termes, l'accord définit que le rôle de Pfizer ne consiste pas seulement à fournir des vaccins et à fixer des objectifs de recherche, mais aussi à fournir des experts en analyse de données et des programmes informatiques d'analyse de données. Ainsi, le ministère israélien de la Santé a renoncé à son indépendance scientifique, non seulement dans la détermination des objectifs de recherche, mais aussi dans la réalisation de la recherche.

Pfizer fournira des experts et de l'expertise - L'accord définit que Pfizer collaborera avec le ministère israélien de la Santé en fournissant, à la discrétion de Pfizer, des experts dans les domaines suivants : maladies infectieuses et respiratoires, vaccins, épidémiologie, modélisation mathématique, analyse de données et santé publique. Les parties ont convenu de se fournir mutuellement de la documentation et des programmes informatiques pour l'analyse des données.

Qu'est-ce qui constitue une "catastrophe" ? - L'accord comprenait une déclaration, selon laquelle les deux parties reconnaissent que le succès de la coopération dépend du rythme et de l'ampleur du déploiement des vaccins auprès de la population en Israël. Le ministère israélien de la Santé a promis que la distribution, le déploiement et la fourniture du vaccin à la population se feraient en temps voulu.

Les mesures des résultats n'incluaient pas la sécurité. Toutes les mesures des résultats explicitement définies dans l'accord étaient des résultats d'efficacité, tels que le nombre de personnes infectées par la COVID, le nombre d'hospitalisations dues à la COVID et les décès dus à la COVID, ou des indices sur la vitesse de déploiement du vaccin en Israël, tels que le nombre de vaccinés par âge et par caractéristiques démographiques.

"L'accord de collaboration sur les preuves épidémiologiques dans le monde réel a été signé le 6 janvier 2021. Son objectif déclaré était de collecter et d'analyser les données épidémiologiques découlant de la vaccination de la population en Israël, et de déterminer si l'immunité collective serait atteinte à la suite du vaccin. Dans le cadre de cet accord, des mesures de résultats de recherche ont été définies.

Ainsi, en échange du privilège d'être le premier pays au monde à déployer le vaccin au sein de sa population, Israël a conclu deux accords avec Pfizer : un accord de production et de fourniture qui n'a pas été rendu public du tout ; et " l'accord de collaboration sur les preuves épidémiologiques du monde réel ", qui est discuté dans cet article.

Par conséquent, il impose aux entreprises pharmaceutiques des exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité, et gère un système réglementaire doté de l'autorité légale pour déterminer si les médicaments répondent ou non à ces exigences. Le rôle de l'entreprise pharmaceutique est de tester l'efficacité et la sécurité et de garantir la qualité, à l'entière satisfaction de l'État.

Celui qui commercialise et distribue les médicaments est bien sûr la société pharmaceutique et non l'État. Ce n'est pas le cas dans l'accord avec Pfizer, dans lequel le ministère de la santé assume certains des rôles du supervisé, et se place en fait en conflit d'intérêts avec son propre rôle de superviseur : il résulte de l'accord que le ministère de la santé se transforme en : (1) le distributeur et le distributeur de vaccins pour la population ; (2) un entrepreneur de recherche et de collecte de données sur les résultats visant à évaluer l'efficacité des vaccins uniquement, et non leur sécurité ; (3) l'"éditeur" d'articles scientifiques - nécessitant effectivement l'approbation de Pfizer - sous le couvert académique de ses propres autorités sanitaires (telles que les grandes caisses de santé ou le ministère de la Santé lui-même).



Les recherches du ministère de la santé sur le vaccin, cosignées par des hauts fonctionnaires et publiées dans les prestigieux New England Journal of Medicine (NEJM), The Lancet et Circulation, portent essentiellement sur les résultats de la recherche sur l'efficacité définis dans l'accord de collaboration. Pas moins de 10 articles ont testé uniquement des résultats d'efficacité, exactement comme défini explicitement dans l'accord. Deux articles (et une lettre à l'éditeur) ont examiné un seul résultat de sécurité - la myocardite - et ont conclu qu'elle apparaît peu fréquemment et est généralement légère.

Aucun des articles ne fait état des deux principaux résultats requis pour une évaluation fiable du rapport bénéfice/risque du vaccin : la mortalité globale, quelle qu'en soit la raison, et les hospitalisations, quelle qu'en soit la raison, comparées de manière statistiquement valide entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées.



Pourquoi les fonctionnaires du ministère de la santé ont-ils conclu cet accord ? Pourquoi n'ont-ils pas conservé leur rôle de régulateurs, et pourquoi se sont-ils portés volontaires pour servir de branche de Pfizer en matière de marketing, de distribution, de recherche et de publication ? Il est fort probable que la pression exercée par Netanyahu et son bureau ait contribué à cette affaire. Mais l'angle personnel, et le conflit d'intérêts potentiel qu'il peut entraîner, ne peut être ignoré : le prestige académique conféré par de nombreux articles publiés dans le NEJM et le Lancet peut changer la vie en termes de prestige et de promotion universitaires.

Alors, qu'avons-nous exactement ici ? L'accord de collaboration en matière de recherche entre le ministère de la santé et Pfizer reflète une idée préconçue selon laquelle le vaccin peut être utilisé en toute sécurité et qu'il ne reste plus qu'à rechercher divers indicateurs censés démontrer son efficacité.

Et ce, bien qu'au moment de la conclusion de l'accord, l'évaluation de l'innocuité du vaccin Pfizer reposait sur un essai randomisé trop petit et trop court pour permettre une caractérisation suffisante des principaux aspects de l'innocuité, tels que la mortalité globale, toutes causes confondues.



Abandonner cette idée préconçue est devenu presque impossible une fois l'accord signé, en raison d'une confluence, non seulement entre l'agenda politique de Netanyahu et les intérêts commerciaux de Pfizer, mais aussi potentiellement entre ceux-ci et le prestige académique des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Israël aurait bien fait de s'abstenir de conclure l'accord.

De cette façon, Israël aurait pu déployer son programme de vaccination de manière mesurée parmi les populations à risque, sans avoir à le faire de manière précipitée en raison d'une obligation contractuelle, et sans l'imposer en pratique par le biais du Passeport Vert à l'ensemble de la population, et aux enfants en particulier.



* Le Dr Guy Shinar est un physicien qui a plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement de dispositifs médicaux, les essais cliniques et les affaires réglementaires. Il est inventeur, cofondateur et responsable de la technologie dans plusieurs start-up. Il est titulaire d'un doctorat de l'Institut Weizmann des sciences, où il s'est spécialisé dans la biologie des systèmes et la théorie des réseaux de réactions chimiques.