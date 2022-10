La Chine a commencé à stocker les EPI plusieurs mois avant la pandémie de la Covid Article originel : China ‘began stockpiling PPE months before Covid outbreak’ Par Ashley Rindsberg The Telegraph, 08.10.22

La Chine a commencé à restreindre sévèrement les exportations d'équipements de protection individuelle (EPI), tels que les blouses et les masques, des mois avant de notifier au monde l'épidémie de la Covid-19, a-t-il été révélé.



Les exportations d'Equipement de Protection Individuelle (EPI) vers les États-Unis ont chuté d'environ 50 % entre août et septembre 2019, dans une baisse significative qui a tiré la sonnette d'alarme dans les principales agences gouvernementales étatsuniennes.

La Chine a également commencé à racheter des stocks mondiaux d'EPI en Europe, en Australie et aux États-Unis à peu près au même moment, ont indiqué les experts.

La chute des stocks d'EPI en provenance de Chine, premier fabricant mondial d'EPI, soulève de nouvelles questions quant à la chronologie réelle de l'émergence du SRAS-CoV-2.

Une chronologie altérée remettrait considérablement en cause la théorie selon laquelle la pandémie est partie d'un marché de fruits de mer à Wuhan, où les premiers cas sont apparus en décembre 2019.

L'anomalie a été découverte par d'anciens responsables du gouvernement étatsunien, notamment le Dr Tom McGinn, conseiller principal en matière de santé au ministère de la Sécurité intérieure (DHS), et le colonel John Hoffman, chercheur principal à l'Institut de protection et de défense des aliments, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies au sein du gouvernement et de l'armée étatsunienne.

Le duo n'était pas convaincu que le virus avait débuté au marché humide de Wuhan en décembre 2019, et a commencé à chercher une autre théorie...

La restriction des exportations d'EPI est intervenue à peu près au même moment où l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) a supprimé une base de données des séquences génétiques du virus de la chauve-souris, qui n'a jamais été restaurée.

Le Dr McGinn et le colonel Hoffman ont également consulté des scientifiques de haut niveau de l'EcoHealth Alliance, l'organisation à but non lucratif connue pour avoir acheminé des fonds du gouvernement étatsunien vers le laboratoire du Dr Shi Zhengli au WIV.

Les scientifiques de l'EcoHealth Alliance ont confirmé que "la pandémie ne pouvait pas avoir commencé au marché humide de Wuhan", selon une source qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité.

Des études soutiennent également l'idée que la Covid était présent plus tôt qu'on ne le pensait. Un rapport de 2021 des Centres értatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) montre qu'un garçon italien a été infecté en novembre 2019.

Une étude distincte menée par des scientifiques de Milan a révélé qu'une femme avait été infectée le même mois, tandis que des recherches britanniques ont suggéré que l'épidémie avait commencé dès octobre 2019...

