Burkina. Transition en place, premier ministre sankariste, et de gros défis à relever (Blog de Bruno Jaffré)

Une affirmation qui court sur toutes les lèvres dès ses premières apparitions… Mais plutôt sous forme interrogative tout de même. Il aurait donc suffit qu’il soit une capitaine, qu’il porte un béret rouge, qu’il ait à peu près le même âge lors de sa prise de pouvoir, et qu’il termine ses interventions par « la patrie ou la mort nous vaincrons ! » pour que de nombreux Burkinabè, nostalgiques de leur héros, en quête de l’homme providentiel voit en lui un nouveau leader dans la lignée de Thomas Sankara. Et quelques jours après, les termes employés y font clairement référence.

La vraie question reste bien sûr de savoir si cette assemblée aura effectivement du pouvoir. On voit mal comment elle pourrait intervenir dans ce qui est le cœur de l’objectif de cette transition à savoir le recul de l’insécurité qui passe par une réorganisation de l’armée qui ne sera discutée qu’au sein des militaires. « L’assemblée législative lors de la Transition mise en place du MPSR1 a été la plus nulle de toute l’histoire du Burkina indépendant. Et si l’on interroge les Burkinabè, bien peu serait capable de rendre compte de son travail » me confiera un leader d’une importante OSC.

A ce moment-là de l’adoption de la Charte, Ibrahim Traoré apparait avoir été plébiscité sur le seul fait de vouloir relancer la lutte contre l’insécurité en remettant de l’ordre dans l’armée. Un plébiscite pour un grand saut dans l’inconnu tant il est vrai qu’au moment de sa prise du pouvoir, bien difficile était de deviner quel projet il avait pour le pays… L’exaspération de la population est telle que son soutien s’apparente à « tout sauf continuer avec Damiba », à ceci près qu’Ibrahim Traoré commandait une unité basée à Kaya, et semble plus au fait des réalités de la guerre qu’il vivait sur le terrain.

Les différences sont notables entre le Conseil national de la Transition d’une part de 2014 et les deux assemblées législatives de 2022 qui différent assez peu entre elles. Il est cependant notable que les représentants des partis sont plus nombreux que ceux des OSC dans la version d’octobre alors que c’était l’inverse dans celle de février. Ce qui saute aux yeux, c’est que la majorité absolue est assurée avec les seules voix des FDS et des personnalités nombreuses choisies par le Président.

En 2022, les militaires sont à l’initiative. Les deux chartes de la Transition ne sont plus élaborées par des groupes censés représentés les forces vives de la nation, mais par des personnes choisies par les putschistes, que l’on ne connait pas avec précision. Ces projets de Charte ne sont pas négociés entre des représentant des entités des forces vives mais discutés en plénière durant des assises nationales, où le projet est certes discuté peu contesté dans sa globalité. Et les personnes présentes lors des assises nationales n’ont guère eu le temps de se réunir par entité et d’y réfléchir. La composition de l’assemblée législative de la Transition porte la marque de la prépondérance des militaires.

A l’époque, plusieurs leaders de la société civile étaient plus ou moins reconnus et identifiés, s’étaient fait connaitre en luttant contre le régime de Blaise Compaoré. Les premières décisions importantes ont été prises en assemblée générale d’où a émergé le projet de rédiger un projet de Charte de la Transition, mais aussi de mettre en place une coordination des OSC qui va mener les négociations, d’abord avec les partis politiques, puis les autorités religieuses. Le travail est mené par deux représentants de chacun de ces groupes. Puis la négociation a été engagée avec des représentants de l’armée qui de leur côté avait lancé aussi un projet de Charte rédigé à l’aide de quelques civils juristes et constitutionnalistes. Les négociations finales furent longues et fastidieuses, des concessions ont été faites par chacune des parties.

Les différences essentielles entre ce qui s’est passé en 2014 et en 2022, tiennent au rapport des forces en présence. En 2014, les organisations de la société civile avaient pris l’initiative de solliciter l’armée, le lendemain de l’exfiltration de Blaise Compaoré par l’armée française, sous l’impulsion du Balai citoyen. Celui-ci considérant que son rôle s’arrêtait à ce stade, d’autres membres de la société civile ont pris l’initiative des consultations en vue de la mise en place de la Transition même si petit à petit l’armée a pris de plus en plus de poids. En grande partie du fait de divergences entre les civils, partis et OSC.

Parmi les décisions de ces dernières assises, on notera surtout la durée de la Transition fixée à 21 mois, le nombre de ministres qui ne doit pas dépasser 25, l’impossibilité pour les Président, Premier ministre et Président de l’Assemblée législative de la Transition de se présenter aux élections futures. Enfin « La fonction de membre de l’Assemblée législative est gratuite » mais les « membres reçoivent une indemnité de session » stipule l’article 13, ce qui constitue un important changement par rapport à la Transition précédente. L’augmentation des salaires des ministres décidée par le MPSR1 salaire avait entraînée à l’époque une vague de mécontentement. Le futur gouvernement va l’annuler.

Parmi les organisations institutionnalisées et anciennes, le CGD (Centre pour la gouvernance démocratique) était représenté mais pas le REN LAC (Réseau national de lutte contre la corruption), ni le Balai citoyen. Le centre de presse Norbert Zongo avait été invité mais n’avait pas envoyé de délégué. Enfin les partis politiques comptaient 30 représentants. A noter aussi la présence de déplacés internes présentés dans la liste sous la rubrique Secrétariat général du Ministère de la solidarité nationale et de l’action humanitaire.

Sur une liste des participants qui nous est parvenue, on note une forte présence des FDS (Forces de défense et de sécurité), près d’un tiers, répartis entre les représentants du MPSR2 (Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration 2ème formule) et de différents corps, gendarmerie, polices nationale et municipale, douanes, sécurité pénitentiaire, eaux et forêts. La liste fait état de 100 représentants du MPSR2. Selon un organisateur, une bonne moitié, les civils, est constituée des représentants de ceux qu’on appelle ici « panafricanistes », s’illustrant surtout par leur sorties antifrançaises demandant une alliance avec la Russie. C’est par erreur qu’ils ont été regroupés, dans la liste, avec le MPSR2, m’a-t-il confié.

Très peu d’information ont filtré, avant la tenue des assises nationales convoquées pour les 14 et 15 octobre 2022. Le projet de charte n’avait pas été rendu public et distribué seulement la veille vers 16h aux participants qui avaient pu être touchés. La presse n’a pas vraiment rendu compte des travaux et des débats qui s’y sont déroulés.

Qu’en est-il des questions militaires et des rapports entre l’armée française et l’armée burkinabè ? (suite).

Son discours (voir à https://www.youtube.com/watch?v=v_J_MmOZgE8 ) du 11 novembre, devant les représentants des partis politiques et des OSC, a frappé les esprits par sa franchise sans concession. Il fait un tableau catastrophique de la situation sécuritaire, s’étendant longuement sur les conditions de vie des gens du nord, trop longtemps abandonnées. Évoquant « la méchanceté des Burkinabè entre eux », il accuse clairement les personnes présentes, les dirigeants des différents partis politique, d’être responsables de la situation dans laquelle a sombré leur pays, pour leur insouciance, leur inaction. Les images montrent des mines déconfites de la plupart d’entre eux. Ce discours, qui se voulait probablement un électrochoc, a laissé des traces et entrainé de nombreux commentaires. Un ami burkinabè veut y voir une accusation du régime de Blaise Compaoré, un autre se satisfait de cette parole, mais pense qu’il faut qu’il soit suivi de mesures. « Sankara a prononcé de tels discours », me confie un de ses anciens.

D’autres orateurs sont allés dans le même sens : « … Nous pensons que le nouveau président pourra puiser à la source de la révolution, labourer le champ que ses prédécesseurs lui ont laissé afin de faire du Burkina un pays productif, un pays riche, un pays d’amour », a lancé Jean Hubert Bazié. Tandis que Me Bénéwené Sankara, voulait dans sa présence pour rendre hommage à Thomas Sankara : « «c’est son engagement personnel dans son patriotisme à pouvoir mener son combat, sa mission pendant les 21 mois, à l’image du président Sankara » , a déclaré Me Benewendé Stanislas Sankara, avocat de la famille Sankara. (voir https://lefaso.net/spip.php?article116684 ).

Sur cette lancée, les leaders du Mémorial Thomas Sankara ont voulu placer la cérémonie de commémoration de l’assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, le 15 octobre 2022, sous le signe du « passage du flambeau de la Révolution à des jeunes ». Les assises nationales ont été écourtées, sans doute pour permettre au jeune capitaine Ibrahim Traoré, tout juste consacré comme Président de la Transition et Chef de l’État d’y participer. Il a ainsi pu recevoir avec douze autres jeunes des trophées, le sien représentant le « père de la Révolution ». Une façon de lui suggérer de s’inspirer des idées de Thomas Sankara. Ainsi « Nous apprécions à sa juste valeur que malgré cette tâche difficile et urgente, vous avez accepté de venir présider cette cérémonie qui est la première dans l’exercice de vos hautes fonctions. Cela montre, s’il fallait le démontrer, l’importance que vous accordez à la pensée et aux valeurs incarnées par notre glorieux héros national, le Capitaine Thomas Sankara » a déclaré Pierre Ouedraogo, ancien secrétaire général des CDR, nouveau président du comité du Mémorial, lors de son allocution .

Il énumère ainsi ses objectifs : « Je souhaiterai là vous rappeler nos objectifs. Nos objectifs qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ses hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C’est aussi d’envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant les socles des actions, de nos inspirations à la prospérité ». On peut voir dans ce dernier passage une référence à la Révolution, mais l’expression « développement endogène » fut aussi régulièrement employée sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré.

Ibrahim Traoré a placé son discours d’investiture sous le signe de la révolte tour en faisant effectivement référence à Thomas Sankara : « … comme nous l’a inculqué notre devancier cité par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience devant l’histoire d’assumer notre révolte . » Révolte devant tant victimes de la guerre contre l’incapacité du régime précédent à juguler le terrorisme ; révolte des déplacés internes, des soldats au front, des VDP, population des localités affligées et « de tous les Burkinabè conscients de l’abîme dans laquelle était la nation ».

Aussi si Ibrahim Traoré et Thomas Sankara ont accédé au pouvoir à peu près au même âge, leur itinéraire reste très différent. Ibrahim Traoré était quasiment inconnu parmi les civils au moment du coup d’État. On comprend donc sa modestie actuelle, que nous prenons plutôt comme une qualité appréciable. Car il aurait sans aucun été doute ovationné s’il s’était réclamé formellement de Thomas Sankara en lui empruntant quelques une de ses citations très connues.

La surprise de la nomination d’un des meilleurs connaisseurs de la Révolution au poste de premier ministre.

Apollinaire Kelyem de Tambela est nommé premier ministre le 21 octobre et investi le 26. Militant des CDR lors de ses études en France à Nice, docteur en droit, avocat de profession, enseignant et chercheur, il est le directeur président du Centre de recherche internationale et stratégique. Dans la dernière période, il apparaissait régulièrement sur la chaine de télévision BF1 comme chroniqueur. Qualifié de polémiste pour ses sorties remarquées lors de débats télévisés, il montre cependant une certaine force de caractère, une qualité indispensable s’il en a quand on doit travailler avec des militaires qui ont fait un coup d’État.

Une fois nommé, Me Apollinaire Kyelem de Tambela a dévoilé les trois principaux objectifs de son gouvernement : sécurisation du territoire, l’amélioration de la qualité de vie des Burkinabè, et amélioration du système de gouvernance, proche de ceux d’Ibrahim Traoré.

Il est vite qualifié aussi de « sankariste ». Il a publié un très gros livre sur la Révolution, intitulé Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso, une expérience de développement autocentré fruit d’un énorme travail, dont il a publié des rééditions déjà deux fois. Nous avions écrit à l’époque « Sans les difficultés que rencontre la diffusion, ce livre aurait tout pour devenir la référence sur la révolution burkinabè… Mais surtout, et c’est un des intérêts majeurs, outre la synthèse et la foule d’informations délivrées, c’est l’érudition de l’auteur. Le livre est en truffé de citations d’origine très diverses, De Lénine à Rosa Luxembourg, en passant par Cheikh Anta Diop, et de nombreux africanistes et philosophes d’origine diverse. Il intègre ainsi son travail et surtout cette révolution dans le mouvement de la pensée humaine et fait ainsi véritablement entrer la révolution burkinabè dans l’histoire. Un livre d’une très grande importance, dense, riche et de très bonne qualité ». Resté hors des joutes politiciennes, il bénéficie d’une importante culture politique.

Et il s’est expliqué sur sa motivation dans une longue interview publiée sur le site thomassankara.net : «… j’ai remarqué que beaucoup parlaient de Thomas Sankara et de la période révolutionnaire sans fondement sérieux, sans logique, sans ligne directrice. Certains de bonne foi, d’autres de mauvaise foi. On ne peut réellement comprendre et apprécier la politique de Thomas Sankara si on n’en saisit pas la philosophie, les fondements, les motivations principales. Je me suis alors dit qu’il convenait réellement de proposer un document de base pour appréhender la Révolution burkinabè et contribuer à perpétuer la mémoire de Thomas Sankara ». Un livre ambitieux, et l’on aurait aimé que ceux qu’il désigne l’ai lu effectivement attentivement.

Il ne semble pas avoir beaucoup changé. Ainsi a-t-il a déclaré lors de sa première interview comme premier ministre: « J’ai déjà eu à dire qu’on ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. Ce n’est pas possible parce que nous sommes un pays sous développé avec peu de moyens donc nous ne pouvons que compter sur nos propres forces », précisant un peu loin « vous avez remarqué qu’on patine depuis longtemps pourquoi ? Parce que nos propres produits, ce que nous produisons n’est pas consommé et nous consommons ce qui vient d’ailleurs ». Une référence très claire à l’un des mots d’ordre phare de la Révolution « Produisons et consommons burkinabè ».