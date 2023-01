Avant la mobilisation contre la réforme des retraites, Macron a réuni quasi-secrètement les éditorialistes du Figaro, de France Télévisions, du Monde, des Echos...

« Une rencontre en toute discrétion. On y trouve Guillaume Tabard (Le Figaro), Dominique Seux (France Inter, Les Echos), Françoise Fressoz (Le Monde), Nathalie Saint-Cricq (France Télévisions)… L’objectif de l’Elysée, c’est qu’Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle influe dans l’opinion et pourquoi pas l’influence », relate la journaliste Eve Roger dans l’émission « C’est médiatique » sur France 5.

Source : AFP, 20 minutes