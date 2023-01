Pourquoi la théorie de la fuite du laboratoire est presque certainement fausse (Daily Sceptic)

Pourquoi la théorie de la fuite du laboratoire est presque certainement fausse

Article originel : Why the Lab Leak Theory is Almost Certainly False

Par Will Jones

Daily Sceptic, 25.01.23

Matt Ridley et Alina Chan, par exemple, affirment que le fait que Shi n'ait pas divulgué, début 2020, le lien entre le RaTG13 et une pneumonie grave survenue chez six mineurs à Mojiang en 2013 est très suspect. Cependant, il est possible que ce lien ait simplement été négligé. Après tout, Shi et son équipe n'ont pas tardé à publier le génome de RaTG13 aux côtés de celui du SRAS-CoV-2 et à attirer l'attention sur leur similitude, le faisant le 23 janvier 2020. Compte tenu des contraintes du secret autoritaire habituel de l'État chinois, rien n'indique qu'ils cherchaient à cacher quoi que ce soit de spécifique sur RaTG13 et SARS-CoV-2. Il a également été affirmé que la première chose que Shi a faite le 30 décembre 2019, après avoir appris l'existence du virus, a été "de modifier les bases de données informatiques du WIV sur les nouveaux coronavirus utilisés par les virologistes du monde entier pour la recherche, afin de rendre plus difficile la recherche des coronavirus qu'elle avait dans son bâtiment". Il semble qu'il s'agisse d'une référence à la modification de "mots clés" dans la base de données WIV le 30 décembre ou avant. La raison de cette modification n'est pas claire, mais il convient de noter que la base de données était déjà inaccessible au public depuis des mois à ce moment-là. Quelle que soit l'explication, le fait est que, peu de temps après, Shi a publié son article montrant à quel point le SRAS-CoV-2 est étroitement lié à l'un des échantillons conservés dans son laboratoire, de sorte que, là encore, elle ne semble pas cacher quoi que ce soit. Le WIV a mis sa base de données virale hors ligne le 12 septembre 2019. Les Chinois ont ensuite déclaré que cela était dû à des tentatives de piratage - ce qui, si cela est vrai, soulève la question de savoir qui la piratait et pourquoi. Dans le rapport sur les origines de la Covid 2022 du Sénat étatsunien, les États-Unis ont déclaré que la suppression de la base de données était liée à une inspection politique quelconque - ce qui pourrait être lié à une tentative de piratage. Quoi qu'il en soit, cela s'est produit des mois avant la pandémie et rien ne prouve que les Chinois aient pris cette mesure parce qu'ils savaient qu'un virus s'était échappé ou quoi que ce soit d'autre.

En fait, il n'y a aucune preuve que les Chinois étaient au courant de l'épidémie avant décembre. Les services de renseignement étatsuniens ont déclaré qu'ils ne disposaient d'aucune preuve que les Chinois étaient au courant avant cette date, ce qui est cohérent avec le comportement des Chinois eux-mêmes. Après tout, si les autorités chinoises savaient qu'un virus artificiel hautement infectieux provenant de leur laboratoire était en circulation, pourquoi ont-elles passé des semaines en janvier à ne prendre aucune contre-mesure, tout en cherchant à savoir s'il se propageait entre les humains ?

Et pourquoi Shi Zhengli a-t-elle publié le génome du virus en même temps que celui du RaTG13 et souligné qu'il n'y avait aucune preuve d'un événement de recombinaison dans le SRAS-CoV-2 (c'est-à-dire que rien n'indiquait qu'il avait été produit naturellement à partir du RaTG13 se combinant dans un hôte avec un autre virus), si elle savait qu'ils avaient en fait créé le virus à partir du RaTG13 dans leur laboratoire ? Il a été dit que le WIV s'est arrêté pendant deux semaines en octobre, ce qui implique qu'il pourrait s'agir de la fuite. Cependant, cette affirmation n'est basée que sur une analyse privée non publiée de l'utilisation des téléphones portables qui n'a jamais été corroborée. Elle n'a pas été mentionnée dans le rapport du Sénat sur les origines de la Covid. Le rapport du Sénat énumère ce qu'il prétend être des preuves de problèmes de sécurité au WIV. Cependant, les détails sont vagues, et le rapport précise que toutes les informations incluses étaient déjà dans le domaine public. De manière significative, une chercheuse occidentale, la Dre Danielle Anderson, a déclaré qu'elle travaillait au WIV pendant la période en question, jusqu'en novembre 2019, et qu'elle n'a pas été témoin ou entendu parler de préoccupations ou d'interventions majeures liées à la sécurité ou à une éventuelle fuite.

Le problème de la théorie de la fuite du laboratoire peut donc se résumer comme suit : rien ne prouve que le WIV travaillait sur le SRAS-CoV-2 ou un précurseur de celui-ci, et il est clair que les Chinois ne se sont pas comportés en décembre et janvier comme on pourrait s'y attendre s'ils savaient déjà qu'un virus artificiel hautement infectieux provenant de leur laboratoire était en liberté. Le fait de pointer du doigt le comportement de la Dre Shi Zhengli au cours des premières semaines comme étant suspect se retourne contre elle, car il est clair qu'elle a rapidement publié le génome du virus en même temps que celui de RaTG13 et a attiré l'attention sur les similitudes et le fait qu'il est peu probable que le nouveau virus ait émergé naturellement du virus échantillonné. Je ne dirai pas que la théorie est certainement fausse. Peut-être que les chercheurs du WIV ont effectivement entrepris ces expériences mais que, pour une raison ou une autre, ils n'en ont pas pris note. Et peut-être y a-t-il des raisons compréhensibles pour lesquelles ils ont laissé le virus se propager pendant quelques semaines tout en prétendant ne pas savoir qu'il se répandait, ainsi que des raisons pour lesquelles ils ont choisi d'être transparents quant à la relation étroite du virus avec un échantillon qu'ils détenaient et les preuves qu'il n'a pas émergé naturellement de celui-ci. Mais je n'en vois aucune.

Alors, d'où vient ce virus artificiel et pourquoi est-il apparu à Wuhan ? Comme je l'ai écrit précédemment, un indice majeur pourrait être le fait que de multiples sources de renseignement étatsuniennes ont déclaré qu'elles suivaient l'épidémie en Chine depuis novembre 2019. Et ce, bien que la Chine ne soit pas au courant de l'épidémie à ce moment-là (les services de renseignement étatsuniens l'ont même dit), et qu'il n'y ait aucun signal détectable d'une telle épidémie. Cette preuve contre une fuite du laboratoire WIV ajoute encore à l'argument selon lequel les Chinois pourraient n'avoir rien à voir avec ce virus fabriqué. Il est de plus en plus difficile d'échapper à la conclusion que les responsables du virus sont peut-être les mêmes qui savaient déjà qu'il existait.

Traduction SLT