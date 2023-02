Il est temps pour la communauté scientifique d'admettre que nous nous sommes trompés sur la COVID et que cela a coûté des vies (Newsweek)

Il est temps pour la communauté scientifique d'admettre que nous nous sommes trompés sur la COVID et que cela a coûté des vies Article originel : It's Time for the Scientific Community to Admit We Were Wrong About COVID and It Cost Lives | Par Kevin Bass, étudiant en médecine et en doctorat, école de médecine. Newsweek, 30.01.23

En tant qu'étudiant en médecine et chercheur, j'ai fermement soutenu les efforts des autorités de santé publique en ce qui concerne la COVID-19. Je pensais que les autorités avaient répondu à la plus grande crise de santé publique de notre vie avec compassion, diligence et expertise scientifique. J'étais avec eux quand ils ont demandé des mesures de confinement, des vaccins et des rappels.

J'avais tort. Nous, la communauté scientifique, avions tort. Et cela a coûté des vies.

Je constate aujourd'hui que la communauté scientifique, des CDC à l'OMS en passant par la FDA et leurs représentants, a à plusieurs reprises exagéré les preuves et trompé le public sur ses propres opinions et politiques, notamment sur l'immunité naturelle ou artificielle, les fermetures d'écoles et la transmission des maladies, la propagation des aérosols, les masques obligatoires, l'efficacité et la sécurité des vaccins, en particulier chez les jeunes. Toutes ces questions étaient des erreurs scientifiques à l'époque, et non a posteriori. Étonnamment, certains de ces obscurcissements se poursuivent encore aujourd'hui.



Mais ce qui est peut-être plus important que toute erreur individuelle, c'est le fait que l'approche globale de la communauté scientifique était, et continue d'être, intrinsèquement défectueuse. Elle était défectueuse d'une manière qui a miné son efficacité et entraîné des milliers, voire des millions, de décès évitables...



