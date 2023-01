Un tribunal allemand ordonne l'envoi d'une survivante de l'Holocauste dans un établissement psychiatrique pour recevoir de force une vaccination contre la COVID (Life Site News)

Un tribunal allemand ordonne l'envoi d'une survivante de l'Holocauste dans un établissement psychiatrique pour recevoir de force une vaccination contre la COVID

Article originel : German court orders Holocaust survivor to be sent to psychiatric institution for forced COVID shots

Life Site News, 14.01.23

La compositrice juive Inna Zhvanetskaya a été mise en lieu sûr par des amis pour éviter son arrestation.

STUTTGART, Allemagne (LifeSiteNews) - Les autorités allemandes veulent placer une célèbre compositrice juive et survivante de l'Holocauste dans une clinique psychiatrique et la forcer à prendre l'injection contre la COVID.

Inna Zhvanetskaya, qui vit à Stuttgart, en Allemagne, était censée être emmenée dans une institution psychiatrique et recevoir de force l'injection vaccinale contre la COVID le 11 janvier, selon le média Report24, qui a été en contact personnel avec Zhvanetskaya...

