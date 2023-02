L'OTAN poursuit son désarmement (Moon of Alabama)

L'OTAN poursuit son désarmement Article originel : NATO Continues Its Disarmament Moon of Alabama, 31.01.23

L'OTAN poursuit sa mission de désarmement.



France to send an extra 12 powerful Caesar howitzers to Ukraine

La France va envoyer 12 puissants obusiers Caesar supplémentaires en Ukraine

L'annonce par Sébastien Lecornu, ministre français de la Défense, de l'envoi par la France de 12 obusiers Caesar supplémentaires à Kiev est "évidemment importante pour les Ukrainiens, en particulier pour le système d'artillerie Caesar", a déclaré Robert Parsons, rédacteur en chef des affaires étrangères de FRANCE 24.

...

"Ils ont eu beaucoup de succès en Ukraine, donc les Ukrainiens seront ravis, j'en suis sûr, d'en recevoir 12 de plus. Je pense que cela porte le total à plus de 40 maintenant, approchant les 50 Caesar en Ukraine.



La France n'a plus que 77 obusiers Caesar. Mais d'autres pays sont plus mal lotis.

Estonia Sending All Its 155-mm Howitzers to Ukraine

L'Estonie envoie tous ses obusiers de 155 mm en Ukraine

L'Estonie va faire don de tous ses obusiers de 155 millimètres à l'Ukraine dans le cadre de son assistance militaire la plus importante à ce jour.

Cet ensemble de mesures, dont la valeur était précédemment estimée à 113 millions d'euros (122 millions de dollars), devrait renforcer les capacités de défense de Kiev dans un contexte d'agression russe continue.

L'Estonie utilise actuellement 24 obusiers tractés FH-70 conformes aux normes de l'OTAN.

Outre les obusiers, Tallinn enverra des milliers d'obus d'artillerie de 155 mm et des centaines de lance-grenades antichars Karl-Gustaf.



Nous savons comment toute cette artillerie va finir.

Il y a plusieurs semaines, la Russie a lancé une campagne spéciale de contre-artillerie. Des radars dédiés à la contre-artillerie, des systèmes de guerre électronique et de surveillance aérienne et des batteries d'artillerie à longue portée équipées de munitions de précision sont engagés dans cette campagne.

Aujourd'hui, j'ai fait un peu de travail d'état-major et j'ai fait le bilan des destructions d'artillerie annoncées dans la "clobber list" quotidienne fournie par le ministère russe de la Défense.

Voici les résultats :