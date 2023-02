Big brother me regarde (Daily Sceptic)

Big brother me regarde Article originel : Big Brother is Watching Me Daily Sceptic

Dans ma chronique du Spectator de cette semaine, j'ai fait part de mon choc en découvrant que diverses agences de l'ombre au sein de Whitehall me surveillaient, ainsi que d'autres critiques de la politique du gouvernement britannique pendant la crise du coronavirus, comme le révèle le nouveau rapport de Big Brother Watch. Voici comment cela commence :

Il y a environ six mois, j'ai été contacté par Big Brother Watch, le groupe de campagne pour les libertés civiles, qui m'a demandé si je voulais participer à une enquête sur la surveillance des critiques de la réponse du gouvernement à la pandémie par des organismes publics. Soumettrais-je des demandes d'accès à différents départements de Whitehall pour voir si je fais partie des critiques de la réponse du gouvernement à la pandémie qui ont été surveillés par l'Unité de contre-désinformation, l'Unité de réponse rapide, l'Unité de renseignement et de communication et la 77e Brigade ?

Je pensais que c'était peu probable, mais j'ai décidé de jouer le jeu et lundi soir, Big Brother Watch a publié son rapport révélant que j'étais l'un des dizaines de journalistes, de scientifiques et de députés qui avaient été espionnés de cette manière. Parmi les autres figurent Peter Hitchens, Julia Hartley-Brewer, Carl Heneghan, Tom Jefferson et David Davis. Il est assez extraordinaire que les membres du gouvernement de Boris Johnson aient réussi à convaincre les personnes travaillant dans ces agences, dont certaines avaient une expérience des services de sécurité, que ceux d'entre nous qui remettaient en question le bien-fondé de la politique de confinement et des passeports vaccinaux étaient des acteurs potentiellement dangereux dont l'État devait se protéger.

Pour ce faire, ils ont qualifié notre scepticisme de "désinformation" ou de "fausse information", ou ont regroupé les deux sous l'appellation "fausse information/désinformation". La raison de la fusion de ces catégories est que certaines de ces agences ont été créées à l'origine pour protéger l'intégrité de la démocratie britannique contre des acteurs étatiques hostiles diffusant de fausses informations pour influencer les élections. Il s'agit là d'une "désinformation" classique qui, à première vue, n'a pas grand-chose à voir avec, par exemple, un professeur de médecine d'Oxford qui écrit un article pour The Spectator dans lequel il remet en question le fondement probant de la "règle des six", article qui est ensuite diffusé sur les médias sociaux. Mais si vous êtes le ministre chargé de défendre cette politique, vous pouvez d'abord qualifier l'article de "désinformation", puis prétendre qu'il entre dans la catégorie "désinformation", et enfin persuader l'unité de réponse rapide (RRU) de surveiller l'activité du professeur sur les médias sociaux et de faire un rapport. Comme le dit l'auteur du rapport de Big Brother Watch, il s'agit d'un "niveau inquiétant de dérive de la mission".

La réponse du ministère de la défense, lorsqu'il est interrogé sur l'activité de la 77e brigade, est qu'elle ne me visait pas, ni personne d'autre. La 77e brigade et les autres unités de cybersécurité ont été chargées par le gouvernement d'éplucher les médias sociaux à la recherche de fausses informations et de désinformation sur sa réponse à la pandémie et, ce faisant, elles ont pris dans leur filet divers journalistes, scientifiques et politiciens (ainsi que des membres ordinaires du public). Oui, ils ont signalé les messages qui, selon eux, violaient les conditions d'utilisation des plates-formes de médias sociaux et, oui, les personnes auxquelles ils rendaient compte dans les différents ministères ont ensuite utilisé leur "statut de signaleur de confiance" pour alerter ces sociétés de médias sociaux de ces violations, probablement dans l'espoir qu'elles suppriment ces messages ou qu'elles les accompagnent d'un avertissement sanitaire.





Mais ce n'est pas vraiment une défense de la 77e Brigade que de dire qu'elle surveillait les critiques de la politique gouvernementale en général, plutôt que de s'intéresser à des critiques en particulier. Elle n'aurait pas dû surveiller ces critiques en premier lieu. Les responsables de ces agences auraient dû rédiger des directives claires définissant ce qu'est et ce que n'est pas la "désinformation" et faire comprendre au gouvernement que les journalistes, les scientifiques et les politiciens qui contestent les fondements scientifiques de la règle des deux mètres ou de la règle des six, par exemple, ne relèvent pas de leur compétence. Nous ne faisions pas de la "désinformation", mais une contribution parfaitement légitime à ce qui aurait dû être un débat public ouvert.