L'Arabie saoudite rouvre son consulat à Damas

Article originel : Saudi Arabia to reopen consulate in Damascus

The Craddle.co.uk, 20.03.23



Après avoir joué un rôle clé dans la guerre menée par les États-Unis pour renverser le gouvernement syrien, l'Arabie saoudite a fait marche arrière et va rouvrir son ambassade à Damas, 12 ans après le début de la guerre...

