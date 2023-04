Bank of America interrompt sa conférence après avoir été critiquée pour des commentaires pro-russes sur la guerre en Ukraine selon Financial Times (Reuters)

BofA interrompt sa conférence après avoir été critiquée pour ses commentaires sur l'Ukraine - FT Article originel : BofA cuts short conference after criticism of Ukraine comments - FT Reuters, 6.04.23

Bank of America Corp a interrompu une conférence en ligne sur la géopolitique destinée à ses clients et s'est excusée auprès des participants à la suite de plaintes concernant des commentaires pro-russes faits par certains intervenants lors de discussions sur la guerre en Ukraine, a rapporté le Financial Times.



Les commentaires ont été faits par des intervenants de l'intérieur et de l'extérieur de la banque pendant les forums en ligne de mardi, a rapporté le FT jeudi, citant des personnes qui ont assisté à l'événement.

La réunion était l'une des nombreuses à inclure des intervenants externes pour aider ses clients à comprendre les questions qui affectent leurs décisions d'investissement, a déclaré le journal, citant la banque.

La conférence devait durer deux jours à partir de mardi, mais BofA Securities a annulé trois sessions portant sur les sanctions étatsuniennes contre la Russie et les relations entre la Russie et les États-Unis, selon l'article.

Bank of America n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le responsable de la recherche de la banque a téléphoné aux clients après l'événement pour s'excuser du contenu des sessions de mardi, ajoute le rapport.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année dernière, les grandes banques occidentales ont cessé leurs activités en Russie et ont transféré leur personnel dans d'autres régions.

(Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; Rédaction de Devika Syamnath)