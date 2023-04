Centrafrique, Wagner touche 400 millions de francs CFA par semaine (Mondafrique)

Deux ans après le gel de l’aide budgétaire par les plus importants bailleurs de fonds du pays et alors que les finances publiques sont exsangues, le gouvernement centrafricain peine à convaincre les institutions de Bretton Woods pour obtenir une facilité de crédit et une aide budgétaire. Les discussions se heurtent non seulement au projet de crypto-monnaie mais aussi et surtout au manque de transparence concernant de l’exécutif centrafricain concernant la rémunération de leurs alliés paramilitaires russes du Groupe Wagner. .

C’est dans ce contexte qu’une récente fuite de documents émanant du ministère des Finances centrafricain est venue mettre à nu le gouvernement centrafricain. Cette fuite de documents démontre que Wagner est rémunéré en Centrafrique avec une partie de l’aide internationale allouée pour certains projets à destination de la population, à hauteur de 400 millions de FCFA par semaine, soit environ 2,5 millions d’euros par mois...

Lire la suite