L'Ukraine fait état de "batailles sanglantes sans précédent" à Bakhmut (Al Jazeera)

L'Ukraine fait état de "batailles sanglantes sans précédent" à Bakhmut

Article originel : Ukraine reports ‘unprecedented bloody battles’ in Bakhmut

Al Jazeera, 16.04.23

Kiev affirme que ses forces continuent de s'accrocher à Bakhmut, alors que la Russie revendique des avancées dans cette ville de l'Est en proie à l'agitation.



L'armée ukrainienne a fait état de "batailles sanglantes sans précédent ces dernières décennies" dans la ville de Bakhmut, dans l'est du pays, alors que le bilan d'une attaque russe contre des immeubles résidentiels dans la ville voisine de Sloviansk s'est alourdi à 11 morts.

Les batailles signalées samedi sont intervenues alors que le ministère russe de la défense a déclaré que les combattants de son groupe mercenaire Wagner s'étaient emparés de deux autres quartiers de Bakhmut.



Depuis l'été dernier, Wagner est le fer de lance de la Russie dans sa tentative de prendre la ville, principale cible de l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine.

Cette bataille a été la plus longue et la plus meurtrière de la guerre pour les deux camps.

"Des batailles sanglantes sans précédent au cours des dernières décennies se déroulent au milieu de la zone urbaine de la ville", a déclaré Serhiy Cherevatyi, porte-parole du commandement militaire de l'est de l'Ukraine.

"Nos soldats font tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire les capacités de combat [de l'ennemi] et briser son moral", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision 1+1. "Chaque jour, dans chaque coin de la ville, ils y parviennent avec succès.

La Russie a quant à elle revendiqué des avancées à Bakhmut.

"Les unités d'assaut Wagner ont progressé avec succès, s'emparant de deux quartiers dans les périphéries nord et sud de la ville", a déclaré le ministère russe de la défense lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté que les unités parachutistes de l'armée russe soutenaient l'avancée revendiquée en retenant les forces ukrainiennes sur les flancs.

Al Jazeera n'a pas pu confirmer ces informations de manière indépendante.