La Grande-Bretagne est confrontée à une crise du cancer après que la pandémie ait priorisé la Covid (The Telegraph)

La Grande-Bretagne est confrontée à une crise du cancer après que la pandémie ait priorisé la Covid

Article originel : Britain suffers cancer crisis after pandemic prioritised Covid

Par Laura Donnelly

The Telegraph, 22.04.23





Les opérations ont été annulées à une échelleobservée presque nulle part ailleurs en Europe occidentale, les décès dus à certains types de maladie ayant triplé.



Les opérations contre le cancer ont chuté davantage en Grande-Bretagne que presque partout ailleurs en Europe occidentale au cours de la première année de la pandémie, selon une recherche internationale.

L'étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre que les efforts déployés pour "protéger le NHS" de Covid ont permis de réduire les opérations de cancérologie dans des proportions bien plus importantes que dans d'autres pays.

Les décès dus à certains types de cancer ont triplé pendant la pandémie.

Un éminent cancérologue a déclaré que la situation était "catastrophique", alors que les délais d'attente pour un traitement atteignaient des niveaux records.

L'étude internationale, qui compare 25 pays de l'OCDE, a examiné quatre procédures courantes de traitement du cancer et d'autres problèmes de santé en 2019 et 2020.

Elle montre que pour chacune d'entre elles, la Grande-Bretagne a réduit le nombre d'interventions chirurgicales dans des proportions qu'aucun autre pays d'Europe occidentale n'a connues.

La recherche met également en évidence une étude antérieure qui a montré que chaque retard de quatre semaines dans la chirurgie du cancer augmentait le risque de décès d'environ 7 %.

Au total, le nombre d'opérations du cancer de la prostate a diminué de plus de 40 % en 2020, contre une moyenne de 16,6 % dans les pays de l'OCDE.



Arrêt des opérations de routine en cas de pandémie

Le nombre de mastectomies a chuté de 15,2 %, contre 8,5 % dans les autres pays, et les autres opérations liées au cancer du sein ont diminué de 23,6 %, contre une moyenne de 16 % dans les pays de l'OCDE. Dans chaque cas, l'Irlande a été le seul pays d'Europe occidentale à connaître une baisse plus importante. Dans le même temps, les hystérectomies, utilisées pour traiter le cancer de l'utérus, ont chuté de 36,4 % au Royaume-Uni, contre 18,6 % en moyenne dans les pays de l'OCDE, soit le taux le plus élevé de tous les pays d'Europe occidentale.

De nombreuses interventions chirurgicales de routine ont été interrompues au cours des premières phases de la pandémie, les patients atteints de cancer faisant partie des personnes dont les opérations ont été annulées. Dans le même temps, les difficultés d'accès aux soins des médecins généralistes ont entraîné des retards de diagnostic, ce qui signifie que des milliers de patients supplémentaires se présentent aujourd'hui, souvent à un stade bien plus avancé de la maladie...

