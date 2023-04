Nouveau document de Pfizer - Étude de toxicité à doses répétées chez le rat

Substack, 7.04.23

Le nombre de naissances au Royaume-Uni a chuté de 12 % en décembre

La dernière livraison de documents de Pfizer a eu lieu au début du mois de mars (on m'a fait remarquer que nous attendons toujours la livraison du mois d'avril). Cette dernière tranche comprend une étude de toxicité par administration intramusculaire répétée à des rats Wistar Han de trois plateformes d'ARN formulées en LNP et codant pour des protéines virales. Le document a été publié le 1er juillet 2020 et approuvé le 18 septembre 2020.

Diverses doses et formulations ont été testées, y compris la concoction finale utilisée sur les humains - BNT162b2 (on m'a dit que la formulation utilisée dans cette étude était V8, tandis que le candidat commercial final était V9). Je me concentrerai donc sur les résultats de cette formulation. Le rapport fait 2 237 pages, j'ai donc tout résumé, mais c'est une lecture intéressante si quelqu'un veut en savoir plus ! 129 hommes et 126 femmes ont été utilisés. Dans l'étude principale, il y avait 10 hommes et 10 femmes dans sept groupes, y compris le groupe de contrôle. Pendant la période de récupération, chaque groupe comptait 5 hommes et 5 femmes. En outre, il y avait 3 animaux satellites mâles et 3 femelles dans les sept groupes. Pour le BTN162b2, les rats ont été injectés aux jours 1, 8 et 15.

J'ai résumé ci-dessous les résultats intéressants : Tolérance locale L'incidence et la sévérité des réactions étaient plus élevées après les 2ème ou 3ème injections par rapport à la 1ère injection ; Quelques animaux ont présenté un œdème sévère (accumulation de liquide) 24 heures après la 3ème injection de 100 µg de BNT162b2/animal. La majorité de ces observations d'œdème ont été résolues ou ont montré des signes de résolution 144 heures après l'administration de la dose ; Tous les groupes ont présenté une inflammation modérée au site d'injection, mais les résultats les plus graves ont été observés chez les animaux ayant reçu le BNT162b2.

Hématologie et coagulation On a observé une diminution du nombre absolu et relatif de réticulocytes, du nombre de plaquettes et de la masse des globules rouges, ainsi qu'une augmentation du nombre de leucocytes, de neutrophiles, de monocytes, d'éosinophiles, de grandes cellules non colorées (LUC), de basophiles et/ou des taux de fibrinogène. Tous les changements se sont complètement inversés à la fin de la phase de récupération.

Chimie clinique Une activité plasmatique élevée de la gamma-glutamyltransférase (gamma-GT) a été observée dans tous les groupes par rapport au groupe témoin. Des niveaux élevés de GGT peuvent être un indicateur de maladie cardiovasculaire et/ou d'hypertension. Certaines études ont montré qu'un taux élevé de GGT augmente le risque de mourir d'une maladie cardiaque, mais la raison de cette association n'est pas encore connue.

Résultats macroscopiques post mortem Des ganglions lymphatiques iliaques hypertrophiés ont encore été observés chez quelques animaux à la fin de la période de récupération de 3 semaines, dont 1/5 mâles et 3/5 femelles.

Poids des organes Les observations macroscopiques d'hypertrophie de la rate sont en corrélation avec l'augmentation du poids relatif et absolu de la rate.

Conclusion Le rapport indique que l'injection a été tolérée sans signe de toxicité systémique et a produit des changements inflammatoires non indésirables aux sites d'injection et dans les ganglions lymphatiques de drainage, une augmentation de l'hématopoïèse dans la moelle osseuse et la rate, et des changements pathologiques cliniques compatibles avec une réponse immunitaire ou une inflammation aux sites d'injection. Les résultats sont réversibles et correspondent à ceux typiquement associés à l'administration intramusculaire d'antigènes et/ou de LNPS.

Cependant, de nombreux résultats ont été considérés comme des résultats isolés et donc comme des changements spontanés qui n'étaient pas liés à l'item du test. Ces constatations comprenaient Un utérus dilaté, dans certains cas rempli d'un liquide clair ; une réduction de la taille de la prostate et des vésicules séminales (glandes produisant le liquide du sperme). D'autres problèmes dans le groupe BNT162b2, observés dans les résultats post mortem, comprenaient des muscles gélifiés et des nerfs sciatiques adhérant au site d'injection. Après avoir pesé les organes des rats mâles au 17e jour, les différences entre le groupe BNT162b2 et le groupe témoin sont indiquées ci-dessous : Glande surrénale (gauche) - 24 % plus lourde ; Épididyme (gauche) - 33 % plus lourd ; Épididyme (droite) - 34 % plus lourd ; Testicule (gauche et droit) - 12% plus lourd ; Cœur - 9% plus lourd ; Ganglions lymphatiques cervicaux - 18 % plus légers ; Ganglions lymphatiques mésentériques - 67 % plus lourds ; Rate - 37 % plus lourde Thymus - 21 % plus léger ; Ces changements avaient tous diminué au 38e jour, mais le ganglion lymphatique mésentérique était encore 48 % plus lourd.

Chez les rats femelles, à 17 jours, les différences notables dans le poids des organes par rapport au groupe témoin étaient les suivantes : Foie - 20 % plus lourd ; Poumons - 15% plus lourds ; Rate - 62 % plus lourde ;



Un examen plus approfondi de certains problèmes observés dans les résultats microscopiques : 100 % des muscles squelettiques des hommes se situaient dans les limites normales. Seuls 66,7 % se situaient dans ces limites normales dans le groupe vacciné et seulement 50 % si l'on se limite à l'étude principale ; 100 % du nerf sciatique chez les hommes et les femmes se situaient dans les limites normales dans le groupe de contrôle. Dans le groupe vacciné, cette proportion était de 20 % pour les hommes et de 26,7 % pour les femmes (0 % dans l'étude principale pour les deux groupes) ; Dans l'étude principale sur les femelles, 90 % des rectums des animaux du groupe témoin se situaient dans les limites normales, mais ce chiffre est tombé à 40 % dans le groupe vacciné ; Alors que 80 % des poumons et des bronches des femelles se situaient dans les limites normales, ce chiffre n'était que de 20 % dans le groupe vacciné ; 100 % des cœurs des mâles de la période de récupération étaient dans les limites normales, contre seulement 60 % dans le groupe vacciné ; Seulement 60 % des glandes prostatiques des mâles se trouvaient dans les limites normales dans le groupe vacciné, contre 100 % dans le groupe témoin ; 80 % des femmes du groupe témoin avaient un vagin dans les limites de la normale, contre 40 % dans le groupe vacciné. Comme vous pouvez le voir dans le résumé ci-dessus, il y avait de sérieuses différences entre le groupe de contrôle et le groupe vacciné qui auraient peut-être dû être examinées plus en détail avant d'injecter le vaccin à la moitié de la planète. Se contenter d'examiner quelques rats et de conclure que le vaccin est sûr n'était peut-être pas la conclusion la plus honnête. Par exemple, le fait que seulement 60 % des cœurs des rats mâles se situent dans les limites de la normale aurait dû déclencher une sonnette d'alarme. La raison pour laquelle tant de personnes meurent de maladies cardiaques est-elle liée à l'activité plasmatique élevée de la gamma-glutamyltransférase (gamma-GT) observée dans ces essais ? Comme indiqué plus haut, des études ont montré que l'augmentation de la GGT s'accompagne d'un risque accru de décès.

Par ailleurs, l'Agence britannique de sécurité sanitaire vient de publier son dernier rapport sur la surveillance des vaccins. Comme nous l'avons vu avec d'autres données dans le passé, ce mois-ci le rapport a changé le format des données sur la grossesse, ce qui indique qu'il pose des problèmes et qu'il est sur le point d'être supprimé. Auparavant, une année entière de données était affichée, alors qu'aujourd'hui il ne s'agit que des quatre derniers mois.

Cependant, même avec ces statistiques réduites, nous pouvons maintenant calculer la baisse du taux de natalité en décembre 2022. En utilisant le rapport de surveillance précédent, nous pouvons comparer les chiffres et conclure qu'il y a eu une baisse de 12 % des naissances d'une année sur l'autre en décembre. Cette baisse fait suite à celle de 13 % enregistrée en novembre. Espérons que la situation s'améliorera en 2023.