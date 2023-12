Vaccins anti-Covid : le procureur général du Texas poursuit Pfizer pour tromperie commerciale et censure du débat public (Nexus)

Fausses déclarations cherchant à induire en erreur, tromperie sur l’efficacité de son vaccin anti-Covid concernant la protection et la transmission, censure et conspiration pour faire taire les voix discordantes… Après plusieurs mois d’enquête, le procureur général du Texas, Ken Paxton, poursuit en justice le laboratoire Pfizer pour violation de la loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses. Et requiert plus de 10 millions de dollars d’amendes cumulées...

