Pour promouvoir la campagne de vaccination anti-Covid, Pfizer aurait versé 162 400 $ aux députés et sénateurs californiens et plus de 8,5 millions de dollars aux membres élus de toutes les législatures des USA en 2021-22 (California Globe)

Contributions de Pfizer à la campagne COVID : 162 400 $ aux législateurs californiens en 2021-22

Article originel : Pfizer COVID Campaign Contributions: $162,400 to California Legislators 2021-22

Par Katy Grimes

Californnia Globe, 16.01.24



Il s'agit d'un investissement - alors que les Californiens étaient enfermés et confrontés à des vaccins contre la COVID obligatoires.

En 2021-2022, sur une période de deux ans, Pfizer a donné plus de 8,5 millions de dollars aux membres élus de toutes les législatures de l'État à travers le pays.

La campagne Pfizer 2021-2022 a également donné 162 400 dollars aux députés californiens, pour quoi faire ? Pour promouvoir le vaccin contre la COVID... ou au moins ne pas s'opposer à ceux qui soutiennent l'obligation vaccinale ? Est-ce la raison pour laquelle le corps législatif californien est resté inactif, à l'exception de quelques voix isolées, pendant que le gouverneur Gavin Newsom confinait un État de 40 millions d'habitants, pour la plupart en bonne santé ?

Pfizer a donné 133 000 dollars à de nombreux membres de l'Assemblée californienne et 29 400 dollars à de nombreux sénateurs de l'État de Californie.

"C'est un investissement", a déclaré un médecin au Globe lundi. Il a ajouté que même si le Congrès avait considérablement limité les "faveurs" que les médecins pouvaient accepter de la part des entreprises pharmaceutiques afin qu'ils ne soient pas "influençables", par exemple en recevant des "billets pour les Lakers et des voyages de pêche", les médecins sont limités à un dîner de 50 dollars par période de 30 jours. Comment se fait-il donc que les entreprises pharmaceutiques puissent ainsi séduire les députés par des contributions financières et qu'elles affirment ensuite que les députés ne sont pas influençables ?

Un médecin et moi avons discuté des lois californiennes strictes et obligatoires sur les vaccins, "en raison des relations" entre les législateurs et les sociétés pharmaceutiques. "C'est impie", a déclaré le médecin. Nous nous sommes rencontrés avec ce médecin pour la première fois au cours des auditions législatives qui ont eu lieu à l'initiative de la Commission européenne...



