Football. Racisme de supporters espganols contre les joueurs noirs. Vinicius Jr insulté et accueilli avec des cris de singe par toute une tribune de supporters de Valence (Vidéos)

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k

- France 24 Espagne : la Liga "appartient aux racistes", dénonce Vinicius ...Lors de cette rencontre perdue à 1 à 0 par le Real, le joueur brésilien a affirmé avoir été insulté par le public. Autour de la 70e minute de jeu, Vinicius a pointé du doigt un supporter, puis les joueurs sont allés rapporter les faits à l'arbitre. Carlo Ancelotti a, de son côté, indiqué avoir entendu le cri "mono", soit "singe" en espagnol, ce qui a amené l'arbitre à "ouvrir le protocole racisme", selon l'Italien. "Je lui ai demandé [à Vinicius, NDLR] s'il voulait continuer à jouer, et il voulait continuer. L'arbitre m'a dit qu'il devait aussi continuer, qu'il allait appliquer le protocole si cela se reproduisait. Mais cela s'est reproduit, parce que quand il l'a expulsé sur carton rouge, tout le stade s'est mis à chanter "singe, singe"... Cela ne peut pas continuer... Je suis très triste", a encore regretté Ancelotti, qui estime que le match aurait dû être arrêté. Une échauffourée entre l'attaquant brésilien et Hugo Duro a en effet conduit à l'expulsion de "Vini" à la 90e+7, mais l'arbitre a décidé de ne pas sanctionner le joueur de Valence. "Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du foot. C'est la Liga", a dénoncé Vinicius sur Instagram après le match.... Lire la suite

- RFI 23.05.23 Affaire Vinicius Junior en Espagne: «Le racisme est installé et structurel dans les stades de football» C'est presque devenu une routine dans le milieu du foot. L'attaquant Vinicius Junior a été visé dimanche, lors du match entre Valence et le Real Madrid, par des insultes et des cris de singe. Un nouvel incident qui a suscité de vives réactions en Espagne, où la présence du racisme dans les stades est dénoncée de longue date par les joueurs et les associations. Le décryptage de ce phénomène avec William Nuytens, sociologue, professeur à l'université d'Artois...