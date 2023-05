L'attaque du Kremlin par un drone était-elle une opération sous fausse bannière ? Il est plus probable que les Ukrainiens en soient à l'origine (Daily Sceptic)

L'attaque du Kremlin par un drone était-elle une opération sous fausse bannière ? Il est plus probable que les Ukrainiens en soient à l'origine Article originel : Was the Drone Attack on the Kremlin a False Flag Operation? More Likely the Ukrainians Were Behind it Par Ian Ron Daily Sceptic, 4.05.23

Les vidéos et les images des frappes de drones sur le Kremlin semblent être omniprésentes, et nous continuerons probablement à les voir dans des articles, des livres et des documentaires pendant des décennies. Tout comme James Doolittle lors de son raid sur Tokyo en 1942, l'Ukraine a démontré sa capacité à frapper l'ennemi chez lui, même si ce n'est qu'à petite échelle, pour l'instant.



La cible visée dans l'enceinte du Kremlin était le palais du Sénat, qui abrite les bureaux de la présidence. Toutefois, la très faible charge utile du drone et le fait que Poutine se trouve rarement au Kremlin et n'y passe pas la nuit rendent risibles les allégations russes de tentative d'assassinat. Tout aussi amusant a été le refus catégorique de Zelenskyy d'être impliqué dans des attaques sur le sol russe (l'Ukraine a frappé Belgorod à plusieurs reprises depuis des mois) ou d'être responsable de cette attaque spécifique (Zelenskyy a également nié avoir ordonné l'attaque du pont de Kertch). Les capacités ukrainiennes dans ce domaine ne font pas non plus l'objet de beaucoup de doutes : Les drones chinois Mugin-5 ont déjà été utilisés pour frapper la Crimée, et les drones de fabrication locale UJ-22 (et leurs variantes ultérieures) sont largement utilisés sur le champ de bataille. Ces deux types de drones ont une portée étonnamment longue, même s'il faut savoir (par exemple) que la portée de 800 km revendiquée pour l'UJ-22 serait limitée par l'armement et les conditions météorologiques. Néanmoins, il semble très probable qu'une attaque ait pu être lancée depuis l'intérieur de l'Ukraine (à une distance d'environ 500 km).

Je pense que le drone était une variante plus récente de l'UJ-22 (peut-être un développement de la "munition d'attente" UJ-31/32). Ce n'est qu'une supposition, mais les images vidéo montrent que l'engin est similaire. Les photographies publiées par la Russie la semaine dernière d'un UJ-22 qui n'est pas parvenu jusqu'à Moscou (l'une d'une série d'attaques ratées, selon Moscou) renforcent cette idée, mais il est important qu'il s'agisse d'un engin de fabrication ukrainienne, ce qui signifie que d'autres pays (comme la Chine) ne peuvent pas l'utiliser. Le même type de raisonnement peut avoir été à l'œuvre lorsque l'Ukraine a coulé le Moskva dans les eaux internationales, ce qu'elle a fait en utilisant des missiles Neptune de fabrication ukrainienne.



Cela dit, il est difficile d'exclure les "indépendants" ukrainiens. Ils auraient eu besoin d'un financement conséquent pour toutes ces attaques récentes, ainsi que d'un accès à des explosifs, mais ce n'est pas inconcevable. Un concours d'une valeur de 500 000 dollars est actuellement organisé pour faire atterrir un drone sur la place Rouge lors du défilé annuel du 9 mai (allusion à Mathias Rust), et la rumeur veut que quelque 1 500 participants potentiels se soient déclarés intéressés. Toutefois, l'attaque aurait également pu nécessiter un guidage inertiel ou même visuel dans ses dernières étapes, car on sait que les signaux GPS sont fréquemment brouillés et usurpés autour du Kremlin. En bref, les freelances ne semblent pas être des candidats très probables.