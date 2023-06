Médias : Une partie "déclare" - l'autre "ne fournit aucune preuve" (MoA)

Médias : Une partie "déclare" - l'autre "ne fournit aucune preuve"

Article originel : Media: One Side "Says" - The Other "Provides No Evidence"

Moon of Alabama, 9.06.23

Les récents reportages sur le conflit en Ukraine dans les médias "occidentaux" ont révélé un système trompeur dans lequel les affirmations sans fondement de Kiev sont considérées comme allant de soi, tandis que tout ce que dit Moscou, même s'il est fondé sur des faits, est mis en doute.

En voici quelques exemples : White House dismisses ‘ludicrous’ Russian claims US planned Kremlin drone strikes - La Maison Blanche rejette les allégations russes "ridicules" selon lesquelles les Etats-Unis auraient planifié des frappes de drones pour le compte du Kremlin - Guardian - 4 mai 2023 Interrogé sur l'accusation du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon laquelle Washington aurait ordonné la frappe de mercredi, John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, a déclaré : "Une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans cet incident, contrairement aux mensonges de M. Peskov, et c'est exactement ce qu'ils sont : des mensonges".

...

Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Peskov a affirmé que les États-Unis avaient "dicté" le plan de ce que la Russie a qualifié d'attaque de drone contre le Kremlin visant à tuer Vladimir Poutine. M. Peskov n'a fourni aucune preuve à l'appui de ces allégations.



Quelles preuves les États-Unis ont-ils fournies ? Ukrainian forces advance on Russians, deny ‘counteroffensive’ has begun Les forces ukrainiennes avancent sur les Russes et nient le début de la "contre-offensive" - Washington Post - 5 juin 2023 L'armée ukrainienne a progressé contre les forces russes dans plusieurs endroits du front oriental, a déclaré lundi le vice-ministre de la Défense du pays, alors que la cadence croissante des opérations de combat a fait naître l'hypothèse que la contre-offensive tant attendue était enfin imminente. Le vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Maliar, a écrit sur Telegram que les troupes avaient mené de multiples "actions offensives" dans la région orientale de Donetsk malgré "une forte résistance et les tentatives de l'ennemi de tenir les lignes et les positions occupées". Mais les responsables ukrainiens ont démenti les affirmations de Moscou selon lesquelles ils avaient lancé la contre-offensive et que les troupes russes l'avaient contrecarrée. Un porte-parole du ministère russe de la défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient lancé la contre-offensive en tentant de franchir cinq zones de la ligne russe à Donetsk, mais qu'elles avaient été repoussées. La déclaration du général de corps d'armée Igor Konashenkov, dans une vidéo publiée par l'agence de presse publique russe RIA Novosti, n'a pas pu être vérifiée.

L'article répète les affirmations de "gains" réalisées par la partie ukrainienne, mais met en doute les affirmations russes. Combien de victoires ukrainiennes "n'ont pas pu être vérifiées" mais ont été répétées sans raison ?



Ukrainian Armed Forces say they have no information on “large scale offensive” in Donetsk region Les forces armées ukrainiennes déclarent ne pas avoir d'informations sur une "offensive de grande envergure" dans la région de Donetsk - CNN - 5 juin 2023 L'Ukraine n'a "pas d'informations" sur l'"offensive à grande échelle" qui, selon la Russie, a été lancée contre elle dans la région de Donetsk, a déclaré à CNN un porte-parole des forces armées ukrainiennes, Bohdan Senyk. Lundi, la Russie a affirmé avoir repoussé, tué et capturé de nombreuses unités ukrainiennes dans la région, mais n'a fourni aucune preuve de ce fait.

Prochaine affaire : Key Ukrainian dam blown up, Kyiv blames Russia - Un barrage ukrainien important explose, Kiev accuse la Russie - Politico - 6 juin 2023 L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir fait exploser un barrage important, ce qui a provoqué des inondations massives et menacé 80 localités, dans ce que Kiev considère comme une ultime tentative de faire dérailler sa contre-offensive. Dans un communiqué, le commandement opérationnel sud de l'Ukraine a déclaré que "les troupes d'occupation russes ont fait sauter le barrage" de Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, dans l'est de l'Ukraine.

...

Le maire de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, installé par les Russes, a nié les allégations selon lesquelles le barrage avait été saboté par les forces du Kremlin et a affirmé que l'Ukraine était responsable des dégâts, selon les médias d'État russes. M. Leontiev n'a fourni aucune preuve de ses affirmations.

L'Ukraine ne l'a pas fait non plus pour ses affirmations, mais l'article ne fait même pas allusion au fait que Kiev pourrait mentir. Et encore un autre :

Ukraine Mounts Multiple Attacks on Russian Occupiers - New York Times - 8 juin 2023 D'un côté, il y a des affirmations qui vont de soi : Trois hauts fonctionnaires étatsuniens, ainsi que des analystes militaires, ont déclaré qu'une contre-offensive ukrainienne majeure, attendue depuis longtemps, semblait être en cours, après des mois passés à mobiliser et à former de nouvelles unités, et à les armer avec des armes occidentales avancées.

...

Kiev a peu parlé de l'intensification des combats, ne confirmant ni n'infirmant les affirmations russes, et les responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils ne discuteraient pas des détails pour des raisons de secret opérationnel.

...

Un vice-ministre ukrainien de la défense, Hanna Malyar, a déclaré qu'une bataille était en cours dans la zone d'une ville plus importante située à environ 10 miles dans la région voisine de Donetsk, Velyka Novosilka, mais il n'était pas clair si elle se référait au même affrontement.

Les affirmations de l'autre camp sont qualifiées de douteuses : Les blogueurs de guerre russes, qui sont devenus une source majeure d'informations sur les lignes de front, ont déclaré que les forces ukrainiennes avaient subi de lourdes pertes, bien que ces affirmations n'aient pu être confirmées et qu'elles aient souvent été exagérées par le passé.

...

Le récit russe, comme la plupart des affirmations sur ce qui se passe au front, n'a pas pu être confirmé de manière indépendante, mais des vidéos vérifiées par le New York Times ont montré un véhicule blindé ukrainien près de Velyka Novosilka heurtant une mine terrestre. Je pourrais ajouter une douzaine d'autres éléments qui suivent le même schéma. Les revendications ukrainiennes ou américaines mènent l'article sans être mises en doute. Les contre-affirmations russes sont présentées quelques paragraphes plus bas et sont immédiatement qualifiées de non fondées.

À ce propos : Ce que le New York Times prétend avoir confirmé par vidéo n'est qu'un des nombreux ratés de la partie ukrainienne que l'on peut observer ces jours-ci. Au cours des dernières 48 heures, j'ai visionné une demi-douzaine de vidéos de drones montrant des véhicules ukrainiens se déplaçant en colonnes serrées dans des champs ouverts, sans dragueurs de mines, sans écran de fumée ni couverture d'artillerie, pour ensuite se faire exploser dans des champs de mines et se faire massacrer par des missiles antichars. Aucun chef de section ou de compagnie expérimenté ne planifierait et exécuterait des attaques de ce type, mais en regardant ces vidéos, je doute que l'Ukraine en possède encore.

Ensuite, nous avons ceci : Les forces ukrainiennes ont subi des pertes en matériel lourd et en soldats, car elles ont rencontré une résistance plus forte que prévu de la part des forces russes lors de leur première tentative de percer les lignes russes dans l'est du pays ces derniers jours, ont déclaré deux hauts responsables américains à CNN. L'un d'entre eux a qualifié d'"importantes" les pertes subies, notamment par les véhicules blindés de transport de troupes MRAP fournis par les États-Unis. Les dirigeants des États-Unis ou de l'OTAN ont-ils vraiment pensé que les forces ukrainiennes auraient une putain de chance en se heurtant sans raison aux défenses russes bien préparées ? Vraiment ?