Le vaccin COVID de J&J, utilisé par 19 millions d'Etatsuniens, est retiré par la FDA après avoir été interrompu "par excès de prudence" en raison de problèmes de caillots sanguins rares, ce qui a entraîné une chute de la demande (Daily Mail)

Le vaccin COVID de J&J, utilisé par 19 millions d'Etatsuniens, est retiré par la FDA après avoir été interrompu "par excès de prudence" en raison de problèmes de caillots sanguins rares, ce qui a entraîné une chute de la demande.

Article originel : J&J's COVID vaccine taken by 19 million Americans is PULLED by FDA after it was paused 'out of an abundance of caution' over rare blood clot concerns - which led to a plummet in demand

Daily Mail, 9.06.23

Le vaccin a été très tôt controversé en raison de problèmes de santé et de contamination.

Une brève pause en 2021 après que des caillots sanguins graves ont été signalés a érodé la confiance du public.

LIRE LA SUITE : Plus de 2 milliards de dollars du contribuable ont été gaspillés pour des vaccins inutilisés

Lire la suite