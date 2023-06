Une source "hautement crédible" révèle un scandale plus important que la corruption de Biden : L'ingérence électorale du FBI (ICH)

"Nous ne sommes pas intéressés par le fait de savoir si les accusations portées contre [l'ancien] vice-président Biden sont exactes ou non", a déclaré M. Grassley lors d'une interview la semaine dernière au sujet du refus du directeur du FBI, Christopher Wray, de se conformer à la citation à comparaître émise par le Congrès pour le formulaire FD-1023. Ce formulaire, daté du 30 juin 2020, contenait des informations détaillées d'un SHC au FBI concernant un accord entre l'actuel président Biden et des positions privilégiées en matière de politique étrangère, en échange d'un paiement de 5 millions de dollars.

Les allégations selon lesquelles le vice-président de l'époque, Joe Biden , aurait accepté de l'argent d'un ressortissant étranger pour influer sur ses décisions politiques seraient "hautement crédibles " et utilisées par le FBI dans de multiples enquêtes criminelles remontant à l'administration Obama. L'exclusivité publiée vendredi par Fox News permet de mieux comprendre pourquoi le sénateur Chuck Grassley considère le FBI - et non la famille Biden - comme le principal scandale en jeu.

Une source "hautement crédible" révèle un scandale plus important que la corruption de Biden : L'ingérence électorale du FBI Article originel : ‘Highly Credible’ Source Reveals Scandal Bigger Than Biden Bribery: FBI Election Interference Par Margot Cleveland* ICH, 08.06.23

Oui, les allégations de la CHS apportent des preuves supplémentaires du scandale des pots-de-vin de la famille Biden, et il est important de démêler toute conduite criminelle de la famille Biden. Mais ce qui est encore plus important pour l'avenir de notre pays, c'est de découvrir les acteurs gouvernementaux responsables de la violation de l'État de droit : L'Amérique peut survivre à certaines injustices, mais elle ne peut pas résister à une bureaucratie corrompue qui fait obstruction à la justice et interfère dans les élections.



Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit, selon le dénonciateur. Il affirme qu'"en août 2020, Brian Auten, analyste superviseur du renseignement au FBI, a ouvert une évaluation qui a été utilisée par une équipe du siège du FBI pour discréditer les informations négatives de Hunter Biden en les qualifiant de désinformation, ce qui a entraîné l'arrêt de l'activité d'enquête". Le dénonciateur affirme également que l'équipe du siège du FBI qui a traité l'évaluation d'Auten, après avoir conclu que le rapport était de la désinformation, a placé les informations dans un sous-dossier à accès restreint auquel seuls les agents qui ont découvert les informations du SHC pouvaient accéder.

Le fait de savoir que le CHS à l'origine du FD-1023 n'était pas seulement "digne de confiance", comme Grassley l'avait précédemment indiqué, mais "hautement crédible" et utilisé dans de multiples affaires criminelles remontant à la dernière fois que Biden a travaillé pour le pouvoir exécutif, rend les accusations du dénonciateur encore plus accablantes, car ces faits supplémentaires signifient que les agents avaient des raisons de croire que les accusations enfouies étaient vraies.

Non seulement ces preuves suggèrent que le siège du FBI a fait obstruction à la justice, mais la date du rapport de la CHS indique que les responsables de la désinformation ont cherché à interférer dans les élections de 2020.

Comme l'a révélé James Comer, collègue de Grassley à la Chambre des représentants, le rapport du CHS est daté du 30 juin 2020 et, bien que les allégations contre le candidat Biden proviennent d'un CHS "hautement crédible", le FBI les a classées. Selon le dénonciateur, le siège du FBI a fermé la source alors que certaines des allégations avaient déjà été vérifiées et que d'autres détails auraient pu l'être.



En revanche, lorsque le bureau a reçu un vague tuyau d'un diplomate australien dont la véracité est inconnue, selon lequel un volontaire de Trump de bas niveau avait affirmé que les Russes possédaient des informations compromettantes sur Hillary Clinton, le siège du FBI a ouvert une enquête sur la campagne Trump dans les jours qui ont suivi.

Le rapport de l'avocat spécial John Durham a récemment mis en lumière le caractère inapproprié du ciblage de la campagne Trump par le FBI sur la base de ragots non vérifiés provenant d'une source non validée. M. Grassley met à présent en évidence l'inverse : le fait que le FBI ait qualifié de désinformation des preuves provenant d'une source "hautement crédible" pour protéger le candidat démocrate à la présidence.

Cette preuve de la persistance d'un parti pris politique au sein du FBI est la principale préoccupation de Grassley, ce qui l'a incité à demander un "changement de culture". Ce changement sera toutefois long à venir, étant donné que M. Wray a résisté à la citation à comparaître et qu'il semble prêt à lutter contre M. Grassley et les commissions de contrôle du Congrès à chaque étape du processus.

* Margot Cleveland est la correspondante juridique principale de The Federalist. Elle contribue également à National Review Online, au Washington Examiner, à Aleteia et à Townhall.com, et a été publiée dans le Wall Street Journal et USA Today. Cleveland est avocate et diplômée de la faculté de droit de Notre Dame, où elle a reçu le prix Hoynes, la plus haute distinction de la faculté de droit.