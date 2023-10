Joe Biden contraint de renoncer à son projet de nettoyage ethnique de Gaza (Moon of Alabama)

Joe Biden contraint de renoncer à son projet de nettoyage ethnique de Gaza Article originel : Biden Forced To Call Off His Plans For Ethnic Cleansing Of Gaza Moon of Alabama, 30.10.23

US 'actively working' to establish safe corridor for Gaza civilians: White House ("Les États-Unis "travaillent activement" à l'établissement d'un corridor sûr pour les civils de Gaza : Maison Blanche" - Yeni Safak - 12 oct. 2023)

Ces ressources permettraient de soutenir les civils déplacés et touchés par le conflit, notamment les réfugiés palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, e t de répondre aux besoins potentiels des habitants de Gaza fuyant vers les pays voisins. Il s'agirait de produits alimentaires et non alimentaires, de soins de santé, d'abris d'urgence, d'aide à l'eau et à l'assainissement et de protection d'urgence. Cela inclurait également les coûts potentiels des infrastructures humanitaires essentielles nécessaires à la population réfugiée pour lui permettre d'avoir accès à une aide de base indispensable à sa survie. Cette crise pourrait bien entraîner des déplacements transfrontaliers et une augmentation des besoins humanitaires régionaux, et le financement pourrait être utilisé pour répondre aux besoins évolutifs de la programmation en dehors de Gaza.

Letter regarding critical national security funding needs for FY 2024 (Lettre concernant les besoins critiques de financement de la sécurité nationale pour l'exercice 2024 - Maison Blanche - 20 oct. 2023)

La Russie avait dénoncé ce plan comme étant un non-sens :



Middle East and Central Asia. Lavrov on the interests of the USA and the West, parallels with Ukraine (Moyen-Orient et Asie centrale. Lavrov sur les intérêts des Etats-Unis et de l'Occident, les parallèles avec l'Ukraine) - Belta - 28 oct. 2023le déplacement des Palestiniens - Ahram Online - 29 oct. 2023

"Il est clair qu'une telle approche est désastreuse, car si la bande de Gaza est détruite, si deux millions d'habitants sont chassés, comme le laissent entendre certains hommes politiques en Israël et à l'étranger, cela créera une catastrophe qui durera de nombreuses décennies, voire des siècles", a noté Sergueï Lavrov.



Soutenue par la Russie, la résistance égyptienne contre le plan s'est poursuivie. Un appel téléphonique organisé hier l'a finalement enterré :

Sisi, Biden probe developments of Gaza escalation, reject displacement of Palestinians - Sisi et Biden examinent les développements de l'escalade à Gaza et rejettent le déplacement des Palestiniens - Ahram Online - 29 oct. 2023

Au cours de cet appel, M. El-Sisi a réaffirmé que l'Égypte rejetait fermement les politiques qui punissent et déplacent collectivement le peuple palestinien.



M. Biden, pour sa part, a affirmé à M. El-Sisi que les États-Unis rejetaient également le déplacement des Palestiniens hors de leur patrie, exprimant son appréciation pour le rôle positif joué par l'Égypte dans cette crise, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, Ahmed Fahmy.

L'appel a porté sur l'importance d'empêcher l'expansion du conflit dans la région, a ajouté M. Fahmy.

Au cours de cet appel, M. El-Sisi a réitéré le rejet ferme par l'Égypte des politiques qui punissent et déplacent collectivement le peuple palestinien. M. Biden, pour sa part, a affirmé à M. El-Sisi que les États-Unis rejetaient également le déplacement des Palestiniens en dehors de leur patrie, exprimant sa reconnaissance pour le rôle positif joué par l'Égypte dans cette crise, a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne, M. Ahmed Fahmy.