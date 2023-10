Le PDG israélien de Mobileye demande que Netanyahou soit remplacé immédiatement.

Reuters, 29.10.23



Le chef de la société de technologies automobiles autonomes Mobileye (MBLY.O) et l’un des principaux hommes d’affaires israéliens, Amnon Shashua, ont appelé dimanche à l’éviction immédiate du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son gouvernement. Shashua, dans une réprimande publique très médiatisée du secteur privé israélien, a déclaré que le gouvernement de Netanyahou était coupable d'"échecs, de dissonance et d’incompétence" depuis que des hommes armés du Hamas ont traversé la bande de Gaza dans un massacre meurtrier de villes du sud d’Israël le 7 octobre. « Nous devons réduire nos pertes et le faire rapidement. La seule solution à la situation actuelle en Israël est de remplacer le gouvernement, et cela doit se produire immédiatement", a écrit Shashua dans un article d’opinion du quotidien financier Calcalist....Lire la suite