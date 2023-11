Dr. Gabor Maté : "La chose la plus sombre que j'ai vue" - Les pays occidentaux soutiennent le massacre de Gaza par Israël (Vidéo)

Dans cet épisode de Going Underground, nous nous entretenons avec le Dr Gabor Maté, spécialiste renommé des traumatismes et survivant de l'Holocauste. Il évoque l'origine du soutien des pays anglophones à Israël, la culpabilité de l'antisémitisme européen et de la mentalité coloniale, les mensonges des médias et des hommes politiques aux États-Unis et dans les pays alliés, les raisons pour lesquelles le massacre d'Israël à Gaza est la chose la plus sombre qu'il ait jamais vue, pourquoi la question devrait être : "Le 7 octobre était-il une réponse proportionnelle aux politiques d'Israël contre les Palestiniens" depuis 1948, pourquoi les tentatives d'Israël, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'UE de lier le Hamas à l'antisémitisme historique européen sont erronées et bien plus encore.