"Permis de tuer" : Pourquoi la CPI ne poursuivra jamais Netanyahou pour Gaza (ICH)

"Permis de tuer" : Pourquoi la CPI ne poursuivra jamais Netanyahou pour Gaza Article originel : ‘ License To Kill’: Why the ICC will never prosecute Netanyahu for Gaza ICH, 22.11.23

Reconnaître le meurtre de bébés à Gaza est une chose, mais contribuer à le commettre main dans la main, c'est coopérer à un échec destiné à exploser et à emporter l'Occident avec lui, en exposant l'instabilité des cadres du droit international censés protéger la population de Gaza.

Les États-Unis ont modelé et formé l'"Israël" d'aujourd'hui, et les États-Unis se jouent de lui comme d'une marionnette. Il est également vrai de dire que les États-Unis ont joué avec les principes du droit international comme avec un violon dans leurs doigts.

Par conséquent, pour comprendre l'échec de la Cour pénale internationale aujourd'hui, il faut absorber la décomposition des racines de la Cour pénale internationale (CPI).

La CPI a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies, à l'initiative des États-Unis, de la Chine, de la France, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni. Elle compte des États parties qui respectent le statut de Rome, lequel définit les crimes en droit international.

Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, pas plus qu'"Israël" - et ils refusent de l'être - puisqu'ils ont voté contre le Statut de Rome de 1998, le traité qui définit et décrit le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression, et qui a conduit plus tard à la création de la CPI.

S'il n'y avait pas les forces d'occupation d'"Israël" - commandées, dirigées et marionnettisées par les États-Unis - il n'y aurait pas de porte d'entrée pour les États-Unis au Moyen-Orient. Les États-Unis sont ouvertement complices du génocide à Gaza, par l'intermédiaire de Joe le génocidaire et l'antagoniste Antony (Blinken). Reconnaître le meurtre de bébés à Gaza est une chose, mais contribuer à le commettre main dans la main, c'est coopérer à un échec voué à exploser et à emporter l'Occident avec lui...

