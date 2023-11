Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : pertes ukrainiennes élevées (400.000 soldats?), luttes politiques intestines, frontières bloquées(MoA)

Ces chiffres semblent élevés, mais de plus en plus de rapports font état de pertes extrêmement importantes :





Ivan Katchanovski @I_Katchanovski - 0:35 UTC · Nov 27, 2023

Adviser of Zelenskyy: There is now "terrible shortage" of artillery shells & "huge shortage" of mines and military personnel on frontline. He heard "scary numbers" that average age in some brigades is 54 & that 3 people remain in some companies out of 110 at start of the war. https://youtu.be/MqRNWdqzF7E?si=6EnJEa25zcK-6p-4&t=196



Tradution : Ivan Katchanovski @I_Katchanovski - 0:35 UTC - 27 novembre 2023

Conseiller de Zelenskyy : Il y a maintenant une "terrible pénurie" d'obus d'artillerie et une "énorme pénurie" de mines et de personnel militaire sur la ligne de front. Il a entendu des "chiffres effrayants" selon lesquels l'âge moyen dans certaines brigades est de 54 ans & qu'il reste 3 personnes dans certaines compagnies sur 110 au début de la guerre. https://youtu.be/MqRNWdqzF7E?si=6EnJEa25zcK-6p-4&t=196