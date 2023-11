Qui remplacera Joe Biden ? (CounterPunch)

Qui remplacera Joe Biden ?

Article originel : Who Will Replace Joe Biden?

par Don Santina

CounterPunch, 29.11.23



Personne ne se souvient mieux de l'année 1968 que ceux qui l'ont vécue.

Martin Luther King a été assassiné à Memphis. Bobby Kennedy a été assassiné à Los Angeles. Lyndon Johnson a été chassé de son poste de président pendant les primaires, à peine trois ans et demi après avoir été élu haut la main. Sa "guerre" contre la pauvreté a échoué tandis que sa guerre contre le peuple vietnamien s'est intensifiée. Dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, l'image emblématique de cette guerre est la photo d'une petite fille terrifiée fuyant les flammes d'une frappe américaine au napalm.

Depuis plus de six semaines, nous voyons à nouveau des enfants terrifiés et sans défense fuir la terreur dans les airs, cette fois dans un non-État appelé Gaza. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les bombardements israéliens à saturation et la coupure de nourriture, d'eau, de carburant, d'électricité et d'abris pour les Palestiniens se poursuivent, ce qui constitue la définition même d'un crime contre l'humanité. Joe Biden et son administration ont embrassé ces atrocités en pensée, en parole et en acte, allant même jusqu'à contester publiquement le décompte des morts, dont le nombre ne cesse de croître et qui a été vérifié de manière indépendante. À l'exception des "18 courageux" de la Chambre des représentants, les deux partis du Congrès sont en phase avec les politiques du président...



