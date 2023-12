Alors que les guerres financées par les États-Unis font rage en Israël et en Ukraine, l'organisme de surveillance du Pentagone met en garde contre les défaillances militaires (The Intercept)

Alors que les guerres financées par les États-Unis font rage en Israël et en Ukraine, l'organisme de surveillance du Pentagone met en garde contre les défaillances militaires Article originel : As U.S.-Funded Wars Rage in Israel and Ukraine, Pentagon Watchdog Warns of Military Failures Par Daniel Boguslaw The Intercept, 6.12.23

Alors que les appels se multiplient au Congrès pour conditionner l'aide à Israël et stopper complètement le financement de l'Ukraine, le bureau de l'inspecteur général du ministère de la défense a publié un rapport qui détaille les défaillances généralisées des opérations du Pentagone.



Dans son rapport semestriel au Congrès, l'inspecteur général a constaté une défaillance dans le processus de prise en charge des victimes d'agressions sexuelles, des dommages causés à l'artillerie destinée à l'Ukraine et des défaillances persistantes dans le contrôle du programme le plus coûteux du ministère de la défense, l'avion de chasse F-35, qui a fait l'objet d'un scandale. Dans l'ensemble, les conclusions de l'inspecteur général dressent le tableau d'un complexe militaro-industriel tentaculaire qui, tout en fournissant des milliards d'euros d'aide aux armées étrangères, n'a pas réussi à résoudre des problèmes de longue date qui se traduisent par des niveaux extrêmes de gaspillage pour les contribuables.



"Alors que nous entendons constamment les fonctionnaires du ministère de la Défense et les politiciens soutenus par les grands fabricants d'armes affirmer qu'un budget militaire en constante augmentation est essentiel pour notre sécurité nationale, le bureau de l'inspecteur général démontre constamment que ce n'est pas le cas", a déclaré à The Intercept Eric Sperling, directeur exécutif du groupe de défense progressiste Just Foreign Policy. Qu'il s'agisse de ne pas assurer un contrôle adéquat des armes que nous avons dépensées par milliards pour l'Ukraine, ou des avions de combat défaillants que nous finançons et envoyons à Israël, l'augmentation de nos dépenses de défense a un coût énorme et inutile pour les Etatsuniens".

En octobre, le président Joe Biden a demandé au Congrès d'approuver une aide à la sécurité combinée de 75 milliards de dollars pour Israël et l'Ukraine. Cette demande s'ajouterait aux 44 milliards de dollars d'aide à la sécurité déjà promis à l'Ukraine depuis l'invasion russe, et aux dizaines de milliards de dollars d'aide à la sécurité fournis à Israël au cours des cinq dernières années. Au cours de l'été, Israël a conclu un accord pour l'achat de 25 nouveaux F-35, financé par une aide à la défense de 3 milliards de dollars de la part des États-Unis.



Le mois dernier, le ministère de la défense a échoué pour la sixième fois consécutive à un audit, soulignant le manque de contrôle des fonds que le Congrès alloue chaque année aux forces armées. Parmi les justifications de son échec, le Pentagone a déclaré sans conviction qu'il y avait "des progrès sous la surface d'un échec" et que "nous nous améliorons de plus en plus". En juin, l'armée a découvert qu'une erreur comptable avait surestimé de 6,2 milliards de dollars le coût de l'aide à la défense de l'Ukraine.

En juillet, un groupe bipartisan de sénateurs a présenté un projet de loi visant à obliger le ministère de la défense à mettre de l'ordre dans ses activités, en proposant que toute partie de l'agence qui ne remplit pas ses obligations en matière d'audit soit tenue de s'y conformer...

