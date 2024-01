Le Pentagone n'a plus d'argent pour l'Ukraine alors qu'il accueille une réunion de 50 alliés sur le soutien à Kiev (AP)

Le Pentagone n'a plus d'argent pour l'Ukraine alors qu'il accueille une réunion de 50 alliés sur le soutien à Kiev.

Article originel : The Pentagon has no more money for Ukraine as it hosts a meeting of 50 allies on support for Kyiv

AP, 22.01.24







WASHINGTON (AP) - Pour la première fois depuis que le secrétaire à la défense Lloyd Austin a créé le groupe international de soutien à l'Ukraine en avril 2022, les États-Unis accueilleront la réunion mensuelle d'une cinquantaine de pays à court d'argent, incapables d'envoyer les munitions et les missiles dont l'Ukraine a besoin pour repousser la Russie.

En attendant que le Congrès adopte un budget et approuve éventuellement des fonds supplémentaires pour la lutte contre l'Ukraine, les États-Unis se tournent vers leurs alliés pour continuer à combler le fossé.

La réunion de mardi se concentrera sur les besoins à long terme, a déclaré lundi à la presse Sabrina Singh, secrétaire de presse adjointe du Pentagone.

"Même si nous ne sommes pas en mesure de fournir notre assistance en matière de sécurité pour le moment, nos partenaires continuent à le faire", a déclaré Mme Singh.

La réunion sera virtuelle car M. Austin est toujours en convalescence chez lui à la suite de complications liées à un traitement pour un cancer de la prostate.

Le 27 décembre, le Pentagone a annoncé sa dernière aide à la sécurité pour l'Ukraine, une enveloppe de 250 millions de dollars comprenant des obus de 155 mm, des missiles antiaériens Stinger et d'autres articles très demandés provenant des stocks américains existants...

Lire la suite