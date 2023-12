Donald Trump a déclaré publiquement qu’il agirait en «dictateur» s'il revenait au pouvoir mais «Genocide Joe» n’est pas une solution (WSWS)

L’ex-président Donald Trump a déclaré publiquement mardi qu’il agirait en «dictateur» s’il revenait à la Maison-Blanche lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine.



S’exprimant devant un public de partisans triés sur le volet lors d’une «réunion publique» diffusée sur Fox News, Trump a été invité par son hôte, Sean Hannity, à réfuter les affirmations, largement diffusées cette semaine dans les grands médias, selon lesquelles il adopterait des méthodes dictatoriales s’il revenait au pouvoir.

«Vous promettez à l’Amérique, ce soir, que vous n’abuserez jamais du pouvoir pour vous venger de qui que ce soit?» a demandé Hannity. Trump a déclaré qu’il n’agirait pas en dictateur «sauf le premier jour», en fermant la frontière entre les États-Unis et le Mexique et en mettant fin à toutes les restrictions imposées à l’industrie des combustibles fossiles.

Cette remarque contient une menace sérieuse. Trump est conscient que s’il revient au pouvoir, ce sera parce qu’il dispose d’un soutien important au sein de l’État capitaliste, en particulier de l’armée et d’agences comme la Border Patrol (la police des frontières), pour exercer une dictature personnaliste qui mènera une répression impitoyable de l’opposition de masse à son administration qui ne manquera pas d’exploser.

La campagne de Joe Biden a profité des commentaires de Trump sur la dictature, envoyant des courriels et des textes de collecte de fonds dans les minutes qui ont suivi la réunion publique de Fox News, l’un d’entre eux ayant pour titre «Donald Trump : Dictateur au Jour 1». Comme l’a titré The Hill, «La remarque de Trump sur sa “dictature” place la campagne 2024 exactement là où Biden la souhaite».

Biden lui-même a déclaré lors d’un dîner de collecte de fonds à Boston qu’il «se présente contre le négationniste en chef des élections», qui est «déterminé à détruire la démocratie américaine». Tout comme les commentaires de ses partisans dans les médias bourgeois, les déclarations de Biden visent à détourner l’opposition publique à Trump derrière le Parti démocrate.

Ces appels n’ont rien à voir avec la défense des droits démocratiques. Comme le démontre la chasse aux sorcières contre les manifestations d’étudiants qui s’opposent au génocide à Gaza, qualifiées d’«antisémitisme» par les démocrates du Congrès et la Maison-Blanche. Le droit constitutionnel de manifester pacifiquement doit être aboli lorsque ces manifestations sont dirigées contre les crimes de guerre israéliens soutenus et autorisés par le gouvernement américain.

Comment est-il possible qu’un ex-président qui a tenté de rester au pouvoir par la violence le 6 janvier 2021, en violation de la Constitution, après avoir perdu les élections de 2020 par sept millions de voix, soit aujourd’hui en tête des sondages face à Biden?

C’est parce que le Parti démocrate a aidé et encouragé le renouveau du Parti républicain, et de Trump en particulier, en ignorant les problèmes sociaux des travailleurs qui prévalaient lorsque Biden a pris ses fonctions. Au lieu de cela, ces problèmes se sont aggravés sous l’impact de l’inflation, de la poursuite des décès massifs dus au COVID-19 (la grande majorité des victimes de la pandémie sont mortes sous Biden, pas sous Trump), et de la destruction des emplois, des salaires et des conditions de travail par les grandes entreprises.

Biden a renoncé à ses promesses de campagne de maintenir le soutien économique aux victimes de la pandémie, superviser l’augmentation du niveau de vie des travailleurs, réduire les violences policières à l’encontre des travailleurs et alléger le fardeau de plus en plus lourd de la dette qui pèse sur les étudiants et les diplômés des établissements d’enseignement supérieur.

Au lieu de répondre à ces besoins sociaux, le gouvernement Biden s’est concentré sur la guerre et le militarisme, provoquant la guerre en Ukraine contre la Russie et y participant, et maintenant sanctionnant et permettant le génocide israélien à Gaza. Pendant ce temps, on assiste à un renforcement militaire constant dans la région Asie-Pacifique en vue d’une guerre encore plus terrible, cette fois contre la Chine qui, comme la Russie, est une puissance dotée de l’arme nucléaire.



Son indifférence éhontée à l’égard des besoins des travailleurs a entraîné l’effondrement du soutien politique dont jouit Biden, même sous la forme passive enregistrée par les sondages d’opinion. La cote d’approbation de Biden est désormais inférieure à 40 pour cent, et il se retrouve derrière Trump par des écarts importants dans tous les États contestés que les démocrates ont remportés de justesse en 2020.

La chute la plus récente de la position politique de Biden est le résultat direct de son soutien au génocide à Gaza, qui a aliéné les jeunes et les étudiants, l’une des couches sociales les plus hostiles à Trump. Le gouvernement Biden a refusé de faire la moindre concession aux manifestations de masse qui ont mobilisé des centaines de milliers de personnes contre les crimes de guerre commis par l’État d’Israël, à l’aide de bombes, de missiles et d’avions de guerre fournis par les États-Unis.

Biden est incapable de lancer un véritable appel à la classe ouvrière et à la jeunesse. Au lieu de cela, il fait appel aux couches privilégiées de la classe moyenne supérieure, y compris la bureaucratie syndicale. Il s’est allié à eux pour imposer des contrats au rabais aux travailleurs et pour interdire les grèves, comme celle des cheminots il y a un an, lorsqu’un conflit ouvert avec les employeurs menaçait d’échapper au contrôle des syndicats.

Les républicains profitent de l’aliénation massive envers le gouvernement Biden, mais leur programme d’attaques chauvines contre les immigrés, de réduction des prestations sociales et d’élévation de l’intolérance religieuse aux dépens des droits démocratiques est profondément réactionnaire et anti-ouvrier.

Trump est le grand favori pour remporter l’investiture présidentielle du Parti républicain. Cela a une signification objective en soi, confirmant la transformation du Parti républicain en un instrument de domination autoritaire, un parti fasciste en tout sauf le nom. Il s’agit d’une manifestation de l’extrême faiblesse et de la crise du système politique capitaliste en Amérique.

Aujourd’hui encore, les démocrates refusent de reconnaître cette transformation, et Biden et les dirigeants démocrates du Congrès poursuivent les efforts qu’ils déploient depuis des années pour parvenir à des accords bipartisans en matière de politique intérieure et étrangère. Leur principal conflit avec les républicains réside dans le fait que ces derniers bloquent l’adoption d’une nouvelle tranche d’armement américain de 60 milliards de dollars pour le gouvernement d’extrême droite en Ukraine, dont l’offensive contre la Russie s’est transformée en débâcle.

Trump peut incarner la menace d’un régime autoritaire, mais il existe un processus plus profond qui conduit la politique capitaliste dans son ensemble vers le fascisme. Les démocrates émettent quelques critiques à l’égard de Trump, mais ils s’alignent sur les forces néonazies en Ukraine et sur les sionistes génocidaires dans la guerre d’extermination contre les Palestiniens à Gaza.

De plus, il s’agit d’une tendance qui a un caractère international. L’Italie, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et l’Argentine sont les exemples les plus récents où la classe capitaliste s’oriente vers des formes de pouvoir dictatoriales et porte des partis fascistes au gouvernement, mais la menace grandit en Allemagne, en France, en Espagne et dans toute l’Europe de l’Est.



La bourgeoisie est terrifiée par la montée en puissance de la classe ouvrière internationale dans des grèves qui ont balayé des industries et des pays entiers, et dans des manifestations politiques de masse contre les mesures d’austérité et les attaques contre les droits démocratiques. Cette escalade de la lutte des classes est une réponse aux attaques croissantes contre le niveau de vie, l’emploi et les prestations sociales. Mais la classe dirigeante n’a d’autre réponse à ce mouvement que la répression et la guerre.

Aux États-Unis, les élections de 2024 se dérouleront dans une atmosphère de tensions sociales et politiques croissantes. Biden n’est pas un moindre mal par rapport à Trump. Il est politiquement futile d’essayer de calculer quel est le plus grand mal. Les démocrates et les républicains représentent tous deux l’élite dirigeante capitaliste et défendent la domination mondiale de l’impérialisme américain. Leurs différences sont purement tactiques: quelles méthodes utiliser à l’intérieur du pays pour réprimer la classe ouvrière, et quels pays attaquer en priorité à l’étranger.



Le mouvement de la classe ouvrière pour la défense de l’emploi, du niveau de vie et des droits démocratiques et sociaux est diamétralement opposé aux politiques des deux partis capitalistes. Il est nécessaire de mener une lutte pour doter ce mouvement d’une compréhension politique et d’un programme qui correspondent à cette réalité objective d’un conflit de classe acharné. Cela signifie qu’il faut introduire dans le mouvement ouvrier une perspective socialiste et révolutionnaire et, dans cette lutte, construire le Parti de l’égalité socialiste.

(Article paru en anglais le 7 décembre 2023)