Après Ron De Santis, Trump déclare : "je dirais même à 100 % - qu'il y aura une attaque terroriste majeure dans notre pays, à cause de ceux qu'ils laissent entrer dans notre pays à la frontière sud"

...Lors du rassemblement de Trump à Portsmouth mercredi et de la réunion publique de DeSantis à Hampton, les candidats ont fait la même prédiction alarmiste. "Si vous regardez ce qui passe la frontière, vous verrez qu'il s'agit en grande majorité d'hommes en âge de servir dans l'armée", a déclaré M. DeSantis, faisant référence au grand nombre de migrants qui entrent aux États-Unis en passant par le Mexique. "Il y aura une attaque terroriste. Je veux dire, je déteste de le dire... Il y aura un attentat que les gens pourront relier à quelqu'un qui a traversé la frontière".

M. Trump est encore plus sûr de lui. "On peut presque prédire à un centile près - je dirais même à 100 % - qu'il y aura une attaque terroriste majeure dans notre pays, à cause de ce qu'ils laissent entrer dans notre pays à la frontière sud", a déclaré M. Trump lors de son rassemblement mercredi soir au Sheraton Portsmouth Harborside Hotel. Bien que le New Hampshire ait une frontière commune avec le Canada et non avec le Mexique, la sécurité frontalière est devenue une question prioritaire pour les électeurs républicains de l'État - généralement évoquée dans le contexte des overdoses de fentanyl - mais M. Trump et M. DeSantis ont porté la paranoïa à un autre niveau mercredi.... Lire la suite