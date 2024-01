La rédaction d'Arrêt sur images dérushe ses enquêtes pour vous.



Qu'il s'agisse de la crise du Covid, des émeutes, de la lutte anti-terroriste ou de la guerre en Ukraine, Alain Bauer est LA personne qu'il faut appeler quand on parle sécurité dans les médias. Dans ce nouvel épisode de Dérush, nous revenons sur l'enquête d'Alizée Vincent, qui s'interroge sur ce qui fonde la légitimité du criminologue à s'exprimer sur tous ces sujets.



