Intensification des affrontements entre Israël et le Hezbollah (Ici Beyrouth)

Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah ont repris en s’intensifiant tout au long de la journée samedi.

Le Hezbollah a annoncé en début de matinée avoir lancé 62 missiles visant la base de contrôle aérien de Meron, comme première réponse à l’assassinat le 2 janvier du numéro deux du Hamas, Saleh el-Arouri. Le mouvement pro-iranien a indiqué dans un communiqué que la base de Meron se situe au sommet du mont Jarmaq. Il s’agit du plus haut sommet en Israël. Celle-ci (la base) est considérée comme le seul centre de gestion, de surveillance et de contrôle aérien au nord d’Israël. Elle s’occupe d’organiser toutes les opérations aériennes vers la Syrie, le Liban, la Turquie, Chypre et la partie nord du bassin oriental de la mer Méditerranée, toujours selon le parti milicie...

