L'ancien chef du Mossad, Ephraïm Halevy, déclare : "Israël subit des pertes douloureuses et ne parvient pas à vaincre le Hamas" (Spillars)

Ex-chef du Mossad : Israël subit des pertes "douloureuses" et ne parvient pas à vaincre le Hamas

Article originel : Ex Mossad chief: Israel suffering ‘painful’ losses, failing to defeat Hamas

Spillars, 10.01.24



L'ancien chef du Mossad a déclaré que Benjamin Netanyahou devait démissionner parce qu'il n'était pas en mesure d'unifier son propre pays et parce qu'Israël subissait des pertes "douloureuses" à Gaza et n'avait pas réussi à mettre le Hamas à genoux.

Dans une interview accordée au Times, Efraim Halevy, qui a dirigé les services de renseignement extérieurs d'Israël de 1998 à 2002, a déclaré que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, "a les cartes en main" et que c'est la raison pour laquelle il refuse les accords de cessez-le-feu.

"Il détient les cartes, les otages, mais cela ne suffit pas. Je pense qu'il détient également sa propre survie et celle de ses forces, jusqu'à un certain point", a déclaré M. Halevy. "Et nous subissons des pertes, toutes très douloureuses.

M. Halevy a déclaré que le Premier ministre n'avait pas réussi à mettre le Hamas à genoux dans une "victoire éclair".

"Lorsque tout a commencé, M. Netanyahou a déclaré que nous poursuivrions le Hamas jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, il ne réitère pas cette déclaration", a déclaré M. Halevy.

Il a également mis en garde contre la réoccupation de Gaza.

"Vous devez vous abstenir d'entrer dans une situation d'occupation. Nous avons assez à faire avec la Cisjordanie et tout ce qu'elle symbolise. Je pense que la recette pour la Cisjordanie qu'il [Netanyahou] a mise en place ne devrait pas être une recette pour quoi que ce soit d'autre", a déclaré M. Halevy.