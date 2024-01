4 mois après la mort de Prigojine, le bataillon africain de l’Armée russe remplace Wagner en Afrique. Présence renforcée de Moscou en Libye

Les observateurs internationaux n’ont attendu que quelques semaines pour avoir une réponse à leurs interrogations concernant le devenir des membres du groupe paramilitaire russe Wagner en Afrique, après la disparition fin août de leur leader Evgueni Prigojine.

Vladimir Poutine a chargé l’un de ses fidèles, le vice-ministre de la Défense, Lounus-Bek Yevkourov, de cette gestion de la tête de pont de l’influence russe en Afrique.

Ce sera désormais le bataillon africain de l’armée russe, et il est présent notamment dans cinq pays, à savoir la Libye, le Mali, la Centrafrique, le Burkina et le Niger. Yevkourov n’a pas tardé à faire ressortir ce projet de contingent africain, relevant directement de l’armée russe et dont l’ossature est constituée par les anciens de Wagner...

