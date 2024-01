La CIA établit une force opérationnelle pour localiser les principaux dirigeants du Hamas, selon le New York Times (Vidéo)

La CIA établit une force opérationnelle pour localiser les principaux dirigeants du Hamas, rapporte le NYT Article originel : CIA Establishes Task Force To Locate Top Hamas Leaders, NYT Reports Par Sharon George The Morning News, 14.01.24

CIA 'Struggling' To Cultivate Human Sources In Gaza | U.S. Spy Agency Searches For Hamas Hostages/ La CIA lutte pour cultiver des sources humaines à Gaza | U.S. Spy Agency recherche des otages du Hamas Le rôle important de la CIA dans les opérations de guerre à Gaza a été révélé par le New York Times. La CIA se concentre sur l’aide à Israël pour localiser les principaux dirigeants du Hamas à Gaza.