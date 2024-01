La Corée du Sud et le Japon apparaissent comme des champs de bataille clés dans la stratégie étatsunienne contre la Chine (MintPress News)

Alors que la Chine continue de croître et que les États-Unis tentent de dominer le monde, l’Asie du Nord-Est devient un champ de bataille de plus en plus crucial. Les États-Unis tentent d’encercler la Chine avec un réseau de centaines de bases militaires tout en construisant une alliance militaire trilatérale avec la Corée du Sud et le Japon. Mais beaucoup dans ces pays veulent se libérer de la domination américaine. Le MintCast d'aujourd'hui se concentre sur le Japon et la Corée et sur la profondeur avec laquelle les États-Unis ont façonné et façonné la politique intérieure de ces pays. Notre invité d'aujourd'hui est Tim Shorrock , écrivain et commentateur qui couvre la région depuis les années 1970. Ayant grandi au Japon, Tim couvre la Corée pour le magazine The Nation depuis 1983. Ses écrits peuvent également être consultés sur son site Web personnel, TimShorrock.com .