Les 10 révélations les plus choquantes des documents Epstein (The Babylon Bee)

Les 10 révélations les plus choquantes des documents Epstein Article originel : 10 Most Shocking Revelations From The Epstein Documents The Babylon Bee, 4.01.25

Le Babylon Bee a dressé la liste suivante des révélations les plus choquantes contenues dans les documents Epstein :

1. Bill Clinton n'a été mentionné que 50 fois : Tout le monde s'attendait à ce que ce chiffre soit bien plus élevé.

2. Le temple bleu comportait une série d'énigmes, d'ennemis et de portes verrouillées que vous deviez surmonter avant d'obtenir la gemme sacrée et de passer au temple suivant : C'était un véritable défi, mais il y avait, paraît-il, de nombreux points de sauvegarde.

3. Le visiteur le plus fréquent de l'île était un certain "John Doe" : Quel malade !

4. Tous les milliardaires n'arrêtaient pas d'attraper accidentellement les seins de Bill Gates : On dit que Gates prépare un nouveau virus pour se venger.

5. Les visiteurs ont été surpris de découvrir que l'île avait un M. Pibb au lieu d'un Dr Pepper : Quelle déception ! (NdT : M. Pibb and Dr Pepper)

6. Chris Christie a été banni de l'île après l'"incident du buffet" : La rumeur veut que l'île n'ait jamais été en mesure de réapprovisionner complètement la cuisine.

7. David Copperfield n'a pas réussi à faire disparaître son nom : Quel magicien.

8. Stephen Hawking a affirmé croire qu'il visitait l'île d'Einstein : Le professeur Hawking a également affirmé qu'il n'avait eu droit qu'à un changement de pneus pendant son séjour sur l'île.

9. L'île a servi de siège de recherche à la Dharma Initiative : Les visiteurs n'ont jamais pu découvrir pourquoi il y avait des ours polaires, des trappes souterraines et d'étranges chuchotements sur l'île. (Note de traduction : "The Dharma Initiative, également écrit DHARMA (Département d’heuristique et de recherche sur les applications matérielles), est un projet de recherche fictif et une organisation présentée dans la série télévisée Lost. Il a été introduit dans l’épisode de la deuxième saison "Orientation". En 2008, le site Web de l’Initiative Dharma a été lancé").

10. Epstein s'est bel et bien suicidé : Qui l'eût cru ?