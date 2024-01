Les USA et le Qatar s'accordent discrètement sur une prolongation de 10 ans de la présence des troupes US. Le Hamas a ouvert un bureau à Doha à la demande des USA sous l'ère Obama (CNN)

Les États-Unis concluent discrètement un accord avec le Qatar pour continuer à exploiter la plus grande base militaire du Moyen-Orient

Par Alex Marquardt et Natasha Bertrand,

CNN 2.01.24



