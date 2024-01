Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : la propagande de Zelensky est en train de le conduire à son déclin (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : la propagande de Zelensky est en train de le conduire à son déclin

Article originel : Ukraine SitRep: Zelenski's Propaganda Outlet Is Leading His Decline

Moon of Alabama, 4.1.2024



Début 2022, au début de la guerre en Ukraine, le gouvernement du président Zelensky monopolisait toutes les informations télévisées : Depuis les premiers jours de l'invasion russe en 2022, la population ukrainienne n'a accès qu'à une seule source d'informations télévisées : une émission diffusée toute la journée, remplie d'images de chars ukrainiens détruisant des positions russes, de médecins opérant près de la ligne de front et de dirigeants politiques cherchant à rallier des soutiens à l'étranger. L'émission, Telemarathon United News, a été un outil majeur de la guerre de l'information en Ukraine, saluée par les représentants du gouvernement qui y apparaissent régulièrement pour son rôle dans la lutte contre la désinformation russe et le maintien du moral des troupes. "C'est une arme", a déclaré en janvier dernier le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de l'émission, qui est produite conjointement et diffusée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les plus grandes chaînes de télévision du pays.

Le Téléthon, comme on l'appelle en Ukraine, est devenu la seule source d'information sur les ondes ukrainiennes. Il était partiellement financé par le régime ukrainien. Il est rapidement devenu le principal moyen pour le gouvernement ukrainien de diffuser sa propagande. Elle présentait en permanence les prétendus succès ukrainiens et tournait en dérision les capacités de la Russie. Il a incité de nombreux Ukrainiens à croire que leur pays pouvait gagner la guerre. Mais depuis l'échec de la "contre-offensive" de 2023, qui a fait l'objet d'une forte propagande, les gens s'en sont détournés. Quelques-uns s'accrochent encore. Lors d'un récent débat avec des officiers militaires ukrainiens, un jeune homme boutonneux, ivre de la désinformation du Téléthon, a interrogé l'un des officiers ukrainiens sur la "mauvaise qualité des armes russes". Il a reçu une réponse inattendue. (J'ai vu la vidéo de cet échange sur Twitter, mais je ne parviens pas à la retrouver).

Strana, le service d'information ukrainien interdit en Ukraine et en Russie, a rapporté l'échange (traduction automatique) :

Pendant ce temps, les militaires ukrainiens discutent du fait qu'à la fin de la deuxième année de guerre, l'armée russe est mieux armée et équipée que l'armée ukrainienne. C'est ce qu'a déclaré le commandant de bataillon de la troisième brigade d'assaut (l'une des principales forces de frappe des forces armées ukrainiennes), M. Rollo. C'est ainsi qu'il a répondu à la question de savoir quel est l'équipement militaire russe moyen et "à quel point il est pire que le nôtre". "L'armée russe n'est pas pire que l'armée ukrainienne, elle est même meilleure. Elle est mieux équipée sur le plan technologique, dispose de plus de matériel, de meilleures armes et d'un meilleur équipement que l'armée ukrainienne. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'ils sont pires ? C'est même une sorte d'humiliation qui s'avère être la nôtre. Comme "putain, vous vous battez contre la loi et il n'y a rien que vous puissiez faire ? Mais parce qu'ils sont plus forts, c'est objectif", a déclaré M. Rollo. Selon lui, les Russes disposent non seulement d'un meilleur équipement, mais aussi de programmes d'État pour équiper et fournir l'armée. "Ne sous-estimez pas l'adversaire, c'est un adversaire très sérieux. Plus sérieux que la plupart des armées du monde. Les traiter comme des dol***bam et des lo*am, c'est ce que nous faisons, des dol***oby et des lo*i, si nous faisons cela", a ajouté M. Rollo. D'autres commandants ont conseillé d'éteindre le téléthon à la maison, qui véhicule l'idée que l'armée russe est faible.

(Je ne sais pas ce que signifient "dol***bam" et "lo*am", mais ils ne semblent pas être des mots agréables).

La troisième brigade d'assaut fait partie de l'AZOV, l'organisation fasciste qui s'est développée de manière exponentielle sous le régime Zelensky. Si même ses officiers idéologiquement délirants admettent librement que les forces russes leur sont supérieures, imaginez ce que ressent le soldat ukrainien moyen sur le terrain quant aux chances de son pays de gagner la guerre. Au début du mois de mars 2022, j'avais prévenu que les mensonges ne gagnaient pas les guerres. La propagande ukrainienne, soutenue par les médias occidentaux, le groupe néoconservateur ISW et le service de désinformation du ministère britannique de la défense, a multiplié les mensonges et les exagérations. Mais la vraie guerre se perd sur le terrain et, avec le temps, sa réalité s'infiltre.

Le Téléthon a perdu son utilité en raison de la désinformation constante qu'il a diffusée. Son audience est tombée à 10 %, car les Ukrainiens s'informent désormais sur Telegram et regardent des émissions de téléréalité et d'autres divertissements sur d'autres chaînes. Le fait que le New York Times ait fini par s'en rendre compte peut être interprété comme une tentative du gouvernement étatsunien de se distancier davantage du régime de Zelensky en Ukraine : Une autre préoccupation est que le Téléthon s'est transformé en une opération de relations publiques pour M. Zelensky, qui reste la personnalité politique la plus digne de confiance en Ukraine, mais qui a vu sa cote de popularité baisser ces derniers mois. Les chiffres compilés par M. Kulias montrent que les membres du Serviteur du peuple, le parti de M. Zelensky, représentaient plus de 68 % des invités politiques de l'émission en 2023, cette proportion augmentant régulièrement tout au long de l'année. Le Serviteur du peuple contrôle la moitié des sièges du Parlement. "C'est comme un point de vue unanime", a déclaré Andrii Khantil, un avocat de 41 ans, à propos du Téléthon lors d'une récente soirée près de la Porte d'Or, une porte reconstruite qui marquait l'entrée de Kiev à l'époque médiévale. "Ce n'est pas vraiment ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas utile.

Cette attaque contre l'organe de propagande de M. Zelensky intervient alors qu'une nouvelle prise de bec a lieu entre le président et le commandant des forces ukrainiennes au sujet de la mobilisation supplémentaire de 500 000 hommes. M. Zelensky avait déclaré que cette mobilisation répondrait à une exigence formulée par les militaires. Le général Zaluzny a publiquement rejeté cette affirmation : En réponse aux récentes déclarations suggérant une mobilisation potentielle de près d'un demi-million de personnes en Ukraine, le commandant en chef des forces armées, Valery Zaluzhny, a déclaré que le commandement militaire n'avait pas formellement demandé cette mobilisation. "Le commandement militaire n'a pas fait une seule demande [aux autorités] pour quelque chiffre que ce soit. Le commandement militaire continue de remplir sa fonction de protection de l'État et, par conséquent, formule ses demandes de munitions, d'armes et de ressources humaines", a déclaré M. Zaluzhny lors d'un téléthon national. "Cela se fait de manière continue, mais nous ne répondons pas [à ces demandes] sous une forme distincte en les soumettant au gouvernement ou à la Verkhovna Rada", a-t-il ajouté.

La tentative de Zelensky de faire porter le chapeau de la mobilisation à Zaluzny a échoué. Au fur et à mesure que la réalité d'une guerre perdue remontera à la surface, sa cote de popularité atteindra de nouveaux bas. Gordon Hahn décrit l'atmosphère en Ukraine comme étant pré-révolutionnaire : Kiev est désormais en proie à une politique de crise. Alors que les lignes de défense et l'armée ukrainiennes s'effondrent lentement et que le mécontentement est extrême parmi les hauts commandants militaires et l'élite politique, le président ukrainien Volodomyr Zelenskiy se bat pour sa survie politique et personnelle. Plus important encore, les enjeux ne pourraient être plus élevés pour la coalition de nationalistes, de néofascistes, de corrompus, de nouveaux oligarques et de républicains occasionnels du régime de Maïdan. Pendant ce temps, le jeune État ukrainien, fondé sur des institutions quasi-républicaines encore mal consolidées et sur une idéologie nationaliste, risque de se désintégrer, de se dissoudre, voire de disparaître. Il est entouré de menaces croissantes : l'armée russe, les soldats et commandants ukrainiens en colère, l'insolvabilité et la dissipation financières et économiques de Kiev, le désespoir populaire et le risque de coups d'État de palais ou militaires, voire d'une nouvelle guerre civile "galicienne".

Bientôt, quelque chose va se briser. Le téléthon qui avait permis à Zelensky d'attirer l'attention et l'admiration des gens est maintenant sur la voie de son déclin. Je doute qu'il soit encore président de l'Ukraine à la fin de cette année.