Scott Ritter : Comment les États-Unis trompent le monde sur leur implication au Yémen (ICH)

Scott Ritter : Comment les États-Unis trompent le monde sur leur implication au Yémen

Article originel : Scott Ritter: How the US misleads the world about its involvement in Yemen

Par Scott Ritter

ICH, 17.01.24



Les États-Unis et le Royaume-Uni ont justifié leurs frappes militaires au Yémen comme étant nécessaires et légales, en invoquant l'autodéfense et les résolutions des Nations unies. Cependant, le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas autorisé l'action, ce qui la rend illégitime. Les États-Unis ont invoqué la légitime défense collective, mais leurs actions sont contraires au droit international. Ces attaques unilatérales violent la Charte des Nations unies et le droit international.

Washington soutient que les frappes sur les installations des Houthis sont défensives et parfaitement légales, mais ce n'est pas le cas.

"Les frappes au Yémen étaient nécessaires, proportionnées et conformes au droit international. C'est par cette déclaration que le délégué des États-Unis aux Nations Unies a défendu les frappes militaires conjointes des États-Unis et du Royaume-Uni contre des cibles affiliées à la milice Houthi, menées dans la nuit du 12 janvier 2024.

L'ironie de cette déclaration est qu'elle a été faite devant un organe, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'avait pas autorisé une telle action, éliminant ainsi toute revendication de légitimité qui pourrait être faite par les Etats-Unis.

La Charte des Nations unies précise que le droit international prévoit deux conditions dans lesquelles la force militaire peut être utilisée. L'une d'elles est la légitime défense, telle qu'elle est définie à l'article 51 de la Charte. L'autre est conforme à l'autorité accordée par le Conseil de sécurité des Nations unies par le biais d'une résolution adoptée en vertu du chapitre VII de la Charte.

Le ministre britannique des affaires étrangères, David Cameron, a cité le Conseil de sécurité des Nations unies pour justifier l'implication du Royaume-Uni dans les attaques contre le Yémen, affirmant que le Conseil avait "clairement indiqué" que les "Houthis devaient cesser leurs attaques en mer Rouge".

Bien que le Conseil de sécurité ait adopté une résolution exigeant que les Houthis cessent leurs attaques contre la navigation internationale en mer Rouge, cette résolution n'a pas été adoptée en vertu du chapitre VII et, par conséquent, ni les États-Unis ni le Royaume-Uni n'étaient habilités, en vertu du droit international, à mener leurs attaques contre le Yémen.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux invoqué la notion de légitime défense dans leurs attaques contre le Yémen, faisant ainsi indirectement allusion à une éventuelle action recevable au titre de l'article 51 de la Charte des Nations unies. Le président étatsunien Joe Biden a justifié l'attaque militaire étatsunienne contre les forces de la milice Houthi au Yémen dans une déclaration publiée peu après la fin des frappes. "J'ai ordonné cette action militaire", a-t-il déclaré, "conformément à ma responsabilité de protéger les Etatsuniens dans leur pays et à l'étranger"....



Lire la suite