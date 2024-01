Tandis qu’il verse des larmes de crocodile pour Gaza, Bernie Sanders appuie les attaques étatsuniennes sur le Yémen (WSWS)

Dimanche, au centième jour de la guerre israélo-américaine contre Gaza, Bernie Sanders a participé à l'émission «State of the Union» de CNN et a déclaré qu'il soutenait les attaques menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen. Les attaques en cours, qui ont débuté le 11 janvier, marquent une escalade majeure de la guerre menée par les États-Unis au Moyen-Orient et préfigurent une attaque directe de Washington contre l'Iran.

Depuis le début de l'assaut israélien contre Gaza, Sanders a promu la ligne de propagande de Tel-Aviv et de Washington selon laquelle la campagne israélienne de meurtres et de destructions massives visant des civils sans défense, principalement des femmes et des enfants, est une réponse défensive à l'incursion armée du Hamas le 7 octobre dernier. Tout en critiquant les tactiques «disproportionnées» d'Israël, il a soutenu l'objectif d'extirper les «terroristes» du Hamas.

Il fournit aujourd'hui le même service aux criminels de guerre de Washington en ce qui concerne le Yémen. Tout comme il ignore l'histoire antérieure du déplacement sioniste, de la violence terroriste et de l'occupation contre les Palestiniens – y compris le blocus et le siège de Gaza pendant 17 ans, entrecoupés d'attaques meurtrières par les Forces de défense israéliennes – en présentant le Hamas comme l'agresseur, il ignore la guerre génocidaire menée contre les Houthis par l'Arabie saoudite avec le soutien des États-Unis. Selon les Nations Unies, 377.000 personnes ont été tuées dans la guerre contre les Houthis, qui impose des blocus pour infliger des famines et des maladies de masse.

Dimanche, le modérateur de CNN, Jake Tapper, a commencé son entretien avec le sénateur «progressiste» du Vermont en évoquant «l'escalade spectaculaire au Moyen-Orient» du président Biden et en notant :

L'une des principales progressistes de la Chambre des représentants, [Pramila] Jayapal, a déclaré que le président aurait dû obtenir, et en fait avait besoin, de l'autorisation du Congrès, qualifiant les frappes de violation inacceptable de la Constitution. Êtes-vous d'accord avec elle ? Ces frappes étaient-elles illégales ?

Sanders a balayé le caractère unilatéral et illégal de l'action de Biden en déclarant

Ce que je pense, c'est que le président a le droit de répondre en urgence à la perturbation de la navigation internationale provoquée par les Houthis. D'un autre côté, il doit s'adresser immédiatement au Congrès. C'est le Congrès qui a le droit de déclarer la guerre, pas le président des États-Unis. J'espère donc que le Congrès sera immédiatement saisi de cette question.

Bien entendu, comme le sait très bien Sanders, Biden n'a pas l'intention de demander l'autorisation du Congrès pour la guerre au Yémen, qui s'intensifie déjà, et le sénateur du Vermont n'a pas non plus abordé publiquement la question depuis l'interview accordée à CNN.

En réalité, Sanders a été invité à l'émission de dimanche pour remplir une fonction politique pour l'administration Biden et la machine de guerre américaine. Son rôle est de donner sa bénédiction de «gauche» à la dernière escalade, dans un contexte d'opposition populaire massive au génocide israélien et au rôle central de Washington dans l'armement et la supervision de ce génocide, ainsi qu'à l'expansion de la guerre dans tout le Moyen-Orient. Le programme de dimanche faisait suite aux manifestations de masse contre le génocide qui ont eu lieu la veille dans le monde entier, dont des marches de 300.000 personnes à Londres et de 100.000 personnes à Washington DC.

Ces apparitions du «progressiste» pro-sioniste sont prévisibles. Sanders a été interviewé par l'autre présentateur de «State of the Union», Dana Bash, le 5 novembre de l'année dernière. C'était à un moment où les protestations internationales contre la guerre à Gaza s'intensifiaient rapidement, dans un contexte de bombardements quotidiens d'immeubles d'habitation, de camps de réfugiés, d'hôpitaux, de mosquées, d'églises et d'installations de l'ONU, ainsi que d'un blocus du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales. Ce samedi-là, de grandes manifestations ont eu lieu dans les villes du monde entier, notamment des marches réunissant 300.000 personnes à Londres et à Washington DC. La principale revendication était un cessez-le-feu pour mettre fin aux massacres.



Lorsqu'on lui a demandé s'il était favorable à un cessez-le-feu, Sanders a répondu :

Je ne vois pas comment on peut avoir un cessez-le-feu, un cessez-le-feu permanent, avec une organisation comme le Hamas, qui se consacre à l'agitation et au chaos et à la destruction de l'État d'Israël. Je pense que les pays arabes de la région comprennent que le Hamas doit disparaître.

Malgré toutes ses déclarations «humanitaires» depuis lors, Sanders continue de s'opposer à un cessez-le-feu, conformément à la politique du fasciste Netanyahou et de «Joe le génocidaire» Biden.